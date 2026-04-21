El camino de Guillermo Peinado para convertirse en referencia del bloque español

La escalada española vive un momento de crecimiento en el que el talento joven emerge al mismo tiempo que el boom de los rocódromos y de la escalada deportiva en todo el país. Entre esa nueva generación, uno que comienza a brillar de manera especial es Guillermo Peinado (Colmenar Viejo, 2005). El escalador madrileño, especialista en bloque, será uno de los españoles a seguir en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en Alcobendas, y hemos charlado con él para ver cómo afronta un 2026 en el que quiere seguir creciendo… No es poca cosa para alguien que viene de firmar unas semifinales en el Campeonato del Mundo de 2025 con 20 años.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Visualización de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

“La evolución la valoro de forma positiva, entendiéndola como el resultado del trabajo que estoy haciendo con mi equipo, el equipo Sputnik, y como parte del proceso para alcanzar los objetivos deportivos y de rendimiento que nos hemos marcado. He mejorado en todos los aspectos relacionados con la gestión de la competición y el entrenamiento, así como en cuestiones como la alimentación y el descanso. Siento que he dado un salto cualitativo y cuantitativo importante en todas las facetas”, comenta tratando de explicar algunas herramientas y hábitos con las que pule su talento.

Aunque antes de eso y como base que sustenta todo su trabajo está el pasárselo bien: “Cuando empecé a escalar lo hacía sobre todo porque me gustaba el deporte y disfrutaba al escalar con mis hermanos y amigos, sin pensar demasiado hasta dónde podía llegar… Hoy en día sigo entrenando y ahora compito con el objetivo principal de seguir creciendo como escalador y de disfrutar de cada oportunidad que tengo para escalar”.

Ese proceso le llevó el año pasado a firmar el mejor resultado español en bloque en el Campeonato del Mundo. “Conseguir una plaza así en un Mundial y que se me considere el mejor especialista nacional en bloque es algo que me hace mucha ilusión y que valoro muchísimo. Fue algo muy especial y un premio para mí y para mi equipo”.

En esa idea de disfrutar del proceso, pese a los sacrificios diarios, también deja claro que el buen ambiente en este tipo de competiciones, con la convivencia entre los deportistas, se convierte en una parte esencial de la experiencia. “Al final somos deportistas que entrenamos muy duro y que compartimos el mismo objetivo, que es dar lo mejor de nosotros en cada competición y representar con orgullo a España”. Ese esfuerzo compartido crea un ambiente especial dentro del grupo y “la convivencia suele ser muy buena, porque pasamos mucho tiempo juntos viajando, entrenando y compitiendo, y eso hace que se cree un ambiente de equipo muy cercano”.

Guillermo Peinado está construyendo una carrera que apunta alto / Cedida

Competir en Alcobendas, su casa hasta los 16 años

La gran cita internacional en Alcobendas tendrá para Peinado un significado especial. La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reunirá el último fin de semana de mayo a algunos de los mejores especialistas del mundo, y para el escalador madrileño será también una competición muy personal. “Me hace mucha ilusión, entre otras cosas porque toda mi familia es de Alcobendas y yo he vivido allí hasta los 16 años. Sé que muchos de mis familiares y amigos estarán allí animándome… Competir en casa siempre es algo especial porque sientes el apoyo de la gente que te conoce y que te ve entrenando todos los días. Es una motivación extra para hacerlo lo mejor posible y disfrutar del momento”. Nuevamente, la palabra “disfrutar” la pronuncia como algo clave para competir con éxito.

En la escalada de bloque, cada movimiento puede decidir el éxito o no en una prueba. Como cualquier disciplina de la escalada, el trabajo mental se convierte en una herramienta fundamental. “Intento centrarme mucho en mis objetivos de rendimiento, en las cosas que puedo controlar”. Por ejemplo, “antes de competir trato de recordar mis objetivos, visualizar los movimientos, respirar y mantener la calma para poder tomar buenas decisiones en cada intento”. Esa rutina mental trata de sacar a relucir todo el entrenamiento realizado.

El estilo japonés para escalar

Para conocerle un poco mejor, preguntamos a Peinado qué referentes tiene dentro del circuito internacional y la respuesta es una muy particular: “Desde que empecé a escalar siempre me ha encantado el estilo japonés, sobre todo el de Tomoa Narasaki”.

En cuanto a su vida más allá del muro, acude a la llamada de la tranquilidad rodeado de los suyos. “Cuando no estoy viajando, entrenando o compitiendo, suelo pasar tiempo en casa, me gusta pasar tiempo con mis hermanos y amigos, también pescando o relajándome en la piscina o en la sauna”.

A sus 20 años, Guillermo Peinado está construyendo una carrera que apunta alto dentro de la escalada internacional. Durante el proceso, el escalador madrileño afronta cada entrenamiento y competición con la misma filosofía que le llevó a empezar en este deporte: “El objetivo es seguir creciendo como escalador y disfrutar de cada oportunidad que tengo para escalar”. Pasárselo bien, su fuente inagotable de motivación diaria.