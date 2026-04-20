El ARS Palma del Río conquista el Andaluz cadete tras imponerse al Fundación Kutxabank CBM en una final cordobesa

El balonmano cordobés volvió a demostrar su enorme potencial en la base con una final plenamente provincial en el Campeonato de Andalucía cadete masculino. El Agytires Guadalquivir ARS Palma del Río y el Fundación Kutxabank CBM se citaron en Chiclana en el partido por el título, en un duelo de alto voltaje que terminó coronando al conjunto palmeño tras una victoria por 43-36.

La presencia de dos equipos cordobeses en la final ya suponía de por sí un éxito rotundo para la provincia, pero el torneo confirmó además el gran momento competitivo de ambas canteras. El ARS Palma del Río se ganó su plaza en la final después de superar en semifinales al Antequera por un ajustado 35-34, mientras que el Fundación Kutxabank CBM hizo lo propio tras imponerse al Maracena por 36-33.

La lucha por la corona andaluza respondió a las expectativas durante buena parte del encuentro. El duelo se mantuvo equilibrado y abierto hasta que el marcador reflejó un apretado 32-31 en el minuto 43. Fue a partir de ahí cuando el ARS Palma del Río logró romper definitivamente la final, elevando su nivel ofensivo y marcando diferencias en el tramo decisivo para terminar adjudicándose el campeonato con autoridad.

Doble premio

El 43-36 final otorgó al equipo palmeño el título andaluz y dejó al Fundación Kutxabank CBM con un subcampeonato de enorme mérito, en una jornada que volvió a situar al balonmano cordobés entre las grandes referencias de la comunidad autónoma.

Tras este brillante papel en Chiclana, ambos conjuntos centran ya su atención en la siguiente parada del calendario. Tanto el ARS Palma del Río como el Fundación Kutxabank CBM prepararán ahora su participación en la fase previa del Campeonato de España, premio merecido a un recorrido sobresaliente en el torneo andaluz.