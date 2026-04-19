El Salerm Puente Genil cae en Jaén tras jugar con uno menos desde la primera mitad

El Salerm Puente Genil no pudo puntuar en su visita al Real Jaén en un encuentro condicionado por la expulsión de Pedro González en la primera mitad. A pesar de jugar en inferioridad durante más de una hora, los rojillos lograron recortar distancias tras el descanso y pelearon hasta el final por el empate, aunque terminaron cediendo ante la eficacia local (2-1).

Gol tempranero y dificultades

El partido arrancó con un Real Jaén decidido a imponer su ritmo, y no tardó en encontrar recompensa. En el minuto 13, Siverio abrió el marcador tras una acción ofensiva que sorprendió a la defensa visitante. El tanto obligó a los rojillos a reorganizarse y tratar de ganar presencia en campo rival.

Los de Álvaro Cejudo intentaron reaccionar con juego por bandas y balones al área. En el minuto 25, Alan Araiza puso un centro peligroso que no encontró rematador por poco, en una de las primeras aproximaciones rojillas.

Sin embargo, el encuentro dio un giro en el minuto 31. Pedro González vio la cartulina roja y dejó al Salerm con un jugador menos, complicando aún más el escenario. Apenas cuatro minutos después, el Real Jaén aprovechó la superioridad numérica para ampliar la ventaja. De nuevo Siverio apareció para firmar el 2-0 y poner tierra de por medio.

Pese a la situación adversa, los pontaneses no bajaron los brazos. En el minuto 41, Lalo tuvo una buena ocasión con un remate de cabeza que se marchó desviado, dejando abierta una mínima esperanza antes del descanso.

Reacción con orgullo

Tras el paso por vestuarios, el Salerm Puente Genil salió con una actitud más agresiva pese a la inferioridad. El equipo adelantó líneas y encontró el premio en el minuto 52. Zaca aprovechó una acción ofensiva para recortar distancias y poner el 2-1, devolviendo la emoción al encuentro.

El tanto impulsó a los pontaneses, que comenzaron a creer en la posibilidad del empate. No obstante, el Real Jaén también tuvo sus ocasiones para sentenciar. En el minuto 59, Benito del Valle protagonizó una gran intervención al detener una acción del conjunto jienense, evitando el tercer tanto local.

El guardameta volvió a aparecer en el minuto 72 con otra parada de mérito, sosteniendo al equipo en los momentos de mayor presión local.

Final con opciones

A pesar del desgaste físico, el Salerm mantuvo la competitividad hasta el final. En el minuto 84, Rivero dispuso de una ocasión clara para empatar, pero su intento no encontró portería, en lo que fue una de las oportunidades más importantes del tramo final.

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El conjunto pontanés lo intentó hasta el último instante, pero la inferioridad numérica y el esfuerzo acumulado terminaron pasando factura. El pitido final confirmó la derrota por 2-1 en un partido en el que el Salerm mostró carácter y capacidad de reacción, aunque sin premio.