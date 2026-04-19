Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Ya está en marcha el primer tramo de la última etapa

¡Stritesky manda en la primera pasada por Obejo!

El checo de Skoda Dominik Stritesky lidera la clasificación del tramo de Obejo con 5.20.4 minutos, seguido de otros dos pilotos de Skoda, el líder de la general, Cohete Suárez, a una décima de segundo, y del italiano Giandomenico Basso, a dos décimas. El tercero de la general, el gallego Iván Ares, es cuarto a seis décimas. Todavía faltan muchos minutos para que inicie el tramo el segundo de la general, el gallego Álvaro Muñiz, ya que no es uno de los pilotos prioritarios en el orden de salida según la inscripción.