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Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Ya está en marcha el primer tramo de la última etapa
El segundo rally más importante de España inaugura el Europeo por segundo año consecutivo, en una prueba con amplio seguimiento en la ciudad, dado que uno de los tramos es urbano
El Rally Sierra Morena, segundo rally más importante de España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. La prueba genera, además, un notable interés en la ciudad, donde cada edición concita un amplio seguimiento por parte de la afición y del público en general, en buena medida porque uno de sus tramos discurre por un recorrido urbano, lo que acerca la competición a los vecinos y multiplica su impacto social y mediático.
¡Álvaro Muñiz gana el tramo de Obejo!
El gallego de Skoda Álvaro Muñiz hace el mejor tiempo en el tramo de Obejo con 5.20.0 minutos, seguido del checo de Skoda Dominik Stritesky, a 4 décimas, y del líder de la general, Cohete Suárez, a cinco décimas.
¡Stritesky manda en la primera pasada por Obejo!
El checo de Skoda Dominik Stritesky lidera la clasificación del tramo de Obejo con 5.20.4 minutos, seguido de otros dos pilotos de Skoda, el líder de la general, Cohete Suárez, a una décima de segundo, y del italiano Giandomenico Basso, a dos décimas. El tercero de la general, el gallego Iván Ares, es cuarto a seis décimas. Todavía faltan muchos minutos para que inicie el tramo el segundo de la general, el gallego Álvaro Muñiz, ya que no es uno de los pilotos prioritarios en el orden de salida según la inscripción.
¡Ya ha comenzado en Obejo la última etapa del Rally Andalucía Sierra Morena!
Buenos días, ya ha dado comienzo la última etapa del Rally Andalucía Sierra Morena, que contará con casi 100 kilómetros de cronometrados. Arrancamos con la primera pasada por Obejo, de 8,950 kilómetros.
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