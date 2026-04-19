Priego de Córdoba celebra otro título: el Real Club Priego logra su 11ª Superdivisión masculina

El Real Club Priego Fundación Kutxabank volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Superdivisión masculina por undécima vez tras imponerse con solvencia al CTT Olot (4-1). El conjunto prieguense, que dependía de sí mismo en esta decisiva jornada, no falló ante su afición en el CETD de Priego de Córdoba y certificó un título que reafirma su hegemonía en el tenis de mesa nacional.

Por la vía directa

El equipo cordobés afrontaba el choque con la presión de tener que ganar para evitar depender de terceros, especialmente del resultado del Arteal Santiago frente al Visit Pontevedra. Incluso un empate combinado podía haber servido, pero el Real Club Priego optó por la vía directa: resolver su compromiso con autoridad.

Soderlund celebra un punto en una cita del Real Club Priego. / córdoba

El encuentro no estaba exento de dificultad. Enfrente, un CTT Olot que llegaba como una de las grandes revelaciones del curso tras conquistar su primera Copa del Rey, lo que anticipaba un duelo exigente. Sin embargo, los prieguenses marcaron territorio desde el inicio. Diogo Carvalho abrió la eliminatoria con una victoria ante Pantoja que permitió a los locales tomar ventaja y reforzar la confianza.

Söderlund, decisivo

La igualdad se mantuvo en el segundo punto, donde Carlos Machado no pudo ampliar la diferencia al ceder frente a De las Heras. Con el 1-1 en el marcador, el pulso competitivo se intensificó, pero fue entonces cuando emergió la figura de Hampus Söderlund. El jugador sueco firmó un triunfo clave ante Pons que devolvió la iniciativa al conjunto cordobés.

Carlos Machado se prepara para iniciar un punto. / CÓRDOBA

Con el 2-1 a favor, el título quedaba a dos pasos. El Real Club Priego no dejó escapar la oportunidad y mostró su solidez en los momentos decisivos. Diogo Carvalho volvió a imponerse en su segundo compromiso, y posteriormente Söderlund rubricó la victoria definitiva, sellando el 4-1 y asegurando matemáticamente el campeonato.

De este modo, el Real Club Priego Fundación Kutxabank amplía su palmarés y recupera el trono de la Superdivisión masculina, consolidándose como una de las entidades más dominantes del tenis de mesa español.