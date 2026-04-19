Atletismo | Carreras populares
Diego Tirado y Mónica Ortiz reinan en la 10K Los Califas de Córdoba ante más de 1.000 corredores
Los atletas del Trotasierra brillan en una edición multitudinaria de la prueba cordobesa, que además puso en juego las medallas del campeonato provincial de 10.000 metros
La CP 10K Los Califas Córdoba volvió a confirmar su peso dentro del calendario atlético provincial con una edición de gran nivel que reunió a más de un millar de corredores y coronó como vencedores absolutos a Diego Tirado y Mónica Ortiz, ambos representantes del club Trotasierra.
La prueba, además de su habitual atractivo popular y competitivo, tuvo un aliciente añadido al repartir también las medallas del campeonato provincial de 10.000 metros, lo que elevó aún más el nivel de exigencia sobre el asfalto cordobés.
En categoría masculina, Diego Tirado firmó una actuación sólida y autoritaria para imponerse en la línea de meta con un tiempo de 31.10 minutos. El corredor del Trotasierra marcó diferencias con claridad sobre sus principales perseguidores y se llevó la victoria con solvencia en una carrera de mucho ritmo.
Jesús Alguacil, una brillante segunda plaza
La segunda posición fue para su compañero de club Jesús Alguacil, que cruzó la meta en 31.32. El atleta llegaba además con el desgaste acumulado de haberse proclamado apenas un día antes campeón andaluz de 10.000 metros en pista, un esfuerzo que acabó pesando en el desenlace de la prueba cordobesa. El podio masculino lo completó el lucentino Diego de la Fuente, del Surco Lucena, con un registro de 32.15.
El podio femenino
En la competición femenina, Mónica Ortiz también dominó con contundencia. La atleta del Trotasierra se hizo con el triunfo gracias a un tiempo de 37.35, suficiente para abrir una diferencia clara respecto al resto de rivales y conquistar el oro con autoridad.
La segunda plaza fue para Ariadna Carrasco, del Atletismo Cordobés, que paró el crono en 38.39, mientras que la tercera posición correspondió a Yolanda López, también del Trotasierra, con una marca de 38.57. De esta manera, el club de Hornachuelos volvió a dejar una huella importante en una de las citas más destacadas del atletismo cordobés.
La 10K Los Califas cerró así una nueva edición marcada por la alta participación, el buen nivel competitivo y el protagonismo de atletas que siguen sosteniendo el gran momento del fondo en la provincia.
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