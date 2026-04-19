Automovilismo
Cohete Suárez se rinde a Córdoba tras su triunfo en el Rally Andalucía Sierra Morena: “Gracias a toda la afición”
El nuevo campeón del Rally Sierra Morena agradeció en sus redes sociales el apoyo recibido durante la prueba y dedicó unas palabras muy especiales al público cordobés
José Antonio ‘Cohete’ Suárez no tardó en compartir su emoción tras conquistar el Rally Andalucía Sierra Morena y quiso tener un gesto especial con la afición cordobesa, una de las grandes protagonistas del fin de semana en la prueba automovilística.
El piloto asturiano, nuevo campeón del rally cordobés, lanzó un mensaje cargado de sentimiento a través de sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido a lo largo de toda la competición. Con su habitual tono cercano, Suárez dejó una frase que rápidamente conectó con sus seguidores: “Tengo tantas cosas que decir que si me callo me salen subtítulos”.
A continuación, el vencedor de la prueba quiso poner el foco en todas las personas que hacen posible su trayectoria deportiva y en el ambiente vivido durante el rally. “Gracias a todos los que hacéis que esto sea posible, esta es mi manera de trabajar para agradecerlo. Gracias a toda la afición que anima sin cesar, esta es mi manera de conducir para agradecerlo. Gracias Córdoba”, escribió el asturiano.
Una afición volcada con el rally
Sus palabras reflejan el impacto que ha tenido en él el calor del público durante una edición especialmente intensa del Sierra Morena, una cita que volvió a reunir a miles de aficionados en las carreteras de la provincia y en las calles de la capital.
El mensaje de Cohete Suárez añade un componente emocional a su victoria y refuerza el vínculo entre el piloto asturiano y una afición cordobesa que volvió a responder de forma masiva en una de las grandes fiestas del motor nacional.
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