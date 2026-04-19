Cohete Suárez conquista el Sierra Morena por segunda vez y entra en la historia del rally cordobés

José Antonio ‘Cohete’ Suárez volvió a dejar su firma en el Rally Andalucía Sierra Morena y sumó la segunda victoria de su carrera en la prueba cordobesa, un triunfo que le permitirá entrar aún más en la historia de una de las citas más emblemáticas del automovilismo nacional. El piloto asturiano, acompañado por Alberto Iglesias como copiloto, se impuso al volante de un Skoda Fabia RS, un modelo que le permitió repetir el éxito que ya había alcanzado hace cinco años con un vehículo similar de la marca checa.

La última jornada del Rally Andalucía Sierra Morena, en imágenes / Manuel Murillo

Los podios

El asturiano finalizó en la primera plaza de la general el último tramo de Villanueva del Rey con un tiempo global de 1.57.02.5 horas. El coruñés Iván Ares (Toyota Yaris GR) fue el siguiente en la general, a 20.1 segundos. El finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS) finalizó tercero a 25.3 segundos. Una sanción relegó al italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS) a la cuarta posición a 31.9 segundos. El coruñés Jorge Cagiao (Citröen C3) terminó quinto y segundo español. El podio del Supercampeonato de España lo lideró José Antonio Suárez como campeón, seguido de Iván Ares y Jorge Cagiao.

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), durante la última etapa. / Bruno Penas

Un campeón a la altura de los mejores de la historia

Con esta nueva victoria, Cohete Suárez se convirtió en el sexto piloto que logra más de un triunfo en el rally cordobés, igualando en el palmarés a nombres de enorme peso dentro del automovilismo español como Carlos Sainz, Pepe López, Sergio Vallejo o Borja Moratal. Un dato que da dimensión al valor de su actuación en una prueba de gran prestigio dentro del calendario.

El asturiano de Skoda obtuvo también su primer triunfo en un rally del Europeo y la segunda del año, ya que hace un mes ganó en la primera prueba del Supercampeonato de España, celebrada en La Nucía.

La clave de su victoria estuvo en su capacidad para marcar diferencias en los tramos más exigentes del recorrido. El asturiano cimentó su triunfo a base de autoridad en las especiales largas, logrando dos scratchs decisivos en Pozoblanco-Villaharta y Obejo-Villanueva de Córdoba durante la jornada del sábado, además de volver a golpear con fuerza en la primera pasada por Villaviciosa el domingo.

Iván Ares, con su Toyota Yaris. / Bruno Penas

Un final conservador

Ese dominio en los sectores de mayor kilometraje le permitió construir una ventaja suficiente para afrontar con inteligencia la parte final del rally. En los tramos más cortos, Suárez optó por no asumir riesgos innecesarios, administrando la renta conseguida y controlando la situación con madurez para evitar sobresaltos en la recta definitiva de la prueba.

La jornada dominical arrancó con el tramo de Obejo, de 8,95 kilómetros cronometrados, en una mañana marcada por una configuración de salida especial, con los cinco primeros pilotos prioritarios partiendo en orden inverso. El gallego de Skoda Álvaro Muñiz hizo el mejor tiempo en el tramo de Obejo con 5.20.0 minutos, seguido del checo de Skoda Dominik Stritesky, a 4 décimas, y del líder de la general, Cohete Suárez, a cinco décimas.

Cohete Suárez sentencia la victotria

La siguiente parada fue Villaviciosa, el tramo más largo y exigente de toda la prueba con sus 27,050 kilómetros. Allí volvió a aparecer la mejor versión de Suárez, que firmó el mejor tiempo por una décima sobre el irlandés William Creighton y aventajó en cuatro segundos a Iván Ares. La especial confirmó de nuevo la dureza del recorrido cordobés, con varios pilotos afectados por pinchazos, entre ellos Teemu Suninen, Roberto Blach y Fabrizio Zaldívar. También sufrió Álvaro Muñiz, que cedió 16.1 segundos tras un trompo y vio cómo se apretaba su pelea particular.

El líder de la general, Cohete Suárez (Skoda), acabó ganando la primera pasada por el tramo de Villaviciosa con 16.03.3 minutos, seguido del irlandés de Citröen William Creighton, a una décima, y de Iván Arés, a cuatro segundos. Allí terminó de sentenciar José Antonio Suárez su posterior victoria en la general.

El público sigue a uno de los coches participantes. / Manuel Murillo

Suninen se reivindica

El bucle matinal se cerró con Villanueva del Rey, un tramo de 13,600 kilómetros que sirvió de antesala para el decisivo Power Stage de la tarde. Allí el más rápido fue Teemu Suninen. Cohete Suárez volvió a mantenerse entre los mejores tiempos, por delante de Basso y Cagiao, en una especial en la que muchos pilotos optaron por administrar riesgos y reservarse para el momento definitivo. El finlandés de Skoda Teemu Suninen marcó el ‘scratch’ en Villanueva del Rey con un tiempo de 6.39.7 minutos.

La jornada matinal la terminó Cohete Suárez con un tiempo global de 1.28.41.4 horas y una renta de 30.4 segundos sobre Iván Ares y 33.4 ante el italiano Giandomenico Basso. Álvaro Muñiz bajó al quinto puesto, ahora a 39.8 segundos del líder.

El piloto asturiano festeja el triunfo en Villanueva del Rey

No hubo demasiadas sorpresas en los tres tramos de la tarde. El coruñés Álvaro Muñiz (Obejo), Giandomenico Basso Villaviciosa) y Andrea Mabellini (Power Stage de Villanueva del Rey) ganaron los tramos. El gallego de Skoda Álvaro Muñiz logró su tercera victoria en un tramo en Obejo con un tiempo de 5.20.9 minutos, seguido del polaco de Skoda Jakub Matulka y el finlandés de Lancia Tuukka Kauppinen, ambos empatados a cinco décimas de segundo.

El italiano Giandomenico Basso y el español Jorge Cagiao empataron en el primer puesto de Villaviciosa con 16.06.9 minutos. El finlandés Teemu Suninen acabó tercero a 2.5 segundos. Los jueces le dieron el triunfo en el tramo al italiano.

Para finalizar el rally, Andrea Mabellini le dio a Lancia una victoria parcial al ganar en la segunda pasada por Villanueva del Rey con un tiempo de 6.36.3 minutos, con Teemu Suninen, a una décima, e Iván Ares, a 1.3 segundos, a continuación. Cohete Suárez no quiso arriesgar para amarrar un título que acabó celebrando en las calles de Villanueva del Rey.