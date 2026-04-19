Cohete Suárez acaricia el triunfo en el Sierra Morena y llega líder al desenlace final

José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias ya vislumbran la victoria en el Rally Andalucía - Sierra Morena - Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La dupla asturiana, al volante del Skoda Fabia RS Rally2 de Skoda España, Recalvi y TRS Racing Team, mantiene el liderato de la prueba a falta de los tres últimos tramos y, además, ha logrado ampliar su ventaja respecto a sus perseguidores en un momento decisivo del fin de semana.

Álvaro Muñiz vence en Obejo

La jornada dominical arrancó con el tramo de Obejo, de 8,95 kilómetros cronometrados, en una mañana marcada por una configuración de salida especial, con los cinco primeros pilotos prioritarios partiendo en orden inverso. En ese contexto, el checo Dominik Stritesky, ganador el viernes del tramo urbano, volvió a dejar su sello entre los pilotos del ERC al marcar el mejor tiempo, aunque solo por una décima sobre Cohete Suárez, que siguió reforzando su posición en la general. En clave nacional, Álvaro Muñiz logró incluso un registro cuatro décimas mejor, defendiendo así su posición dentro del Supercampeonato de España frente a Iván Ares.

El gallego de Skoda Álvaro Muñiz hizo el mejor tiempo en el tramo de Obejo con 5.20.0 minutos, seguido del checo de Skoda Dominik Stritesky, a 4 décimas, y del líder de la general, Cohete Suárez, a cinco décimas.

Un trompo aleja a Muñiz del podio

La siguiente parada fue Villaviciosa, el tramo más largo y exigente de toda la prueba con sus 27,050 kilómetros. Allí volvió a aparecer la mejor versión de Suárez, que firmó el mejor tiempo por una décima sobre el irlandés William Creighton y aventajó en cuatro segundos a Iván Ares. La especial confirmó de nuevo la dureza del recorrido cordobés, con varios pilotos afectados por pinchazos, entre ellos Teemu Suninen, Roberto Blach y Fabrizio Zaldívar. También sufrió Álvaro Muñiz, que cedió 16.1 segundos tras un trompo y vio cómo se apretaba su pelea particular.

El líder de la general, Cohete Suárez (Skoda), acabó ganando la primera pasada por el tramo de Villaviciosa con 16.03.3 minutos, seguido del irlandés de Citröen William Creighton, a una décima, y de Iván Arés, a cuatro segundos.

El irlandés Casey Jay Coleman, con un Ford Fiesta, supera un puente. / Manuel Murillo

Suninen es el más rápido en Villanueva del Rey

El bucle matinal se cerró con Villanueva del Rey, un tramo de 13,600 kilómetros que sirvió de antesala para el decisivo Power Stage. Allí el más rápido fue Teemu Suninen, que sigue creciendo con el paso de los kilómetros y dejando atrás la falta de ritmo tras su tiempo de inactividad. Cohete Suárez volvió a mantenerse entre los mejores tiempos, por delante de Basso y Cagiao, en una especial en la que muchos pilotos optaron por administrar riesgos y reservarse para el momento definitivo.

El finlandés de Skoda Teemu Suninen marcó el 'scratch' en Villanueva del Rey con un tiempo de 6.39.7 minutos, seguido de Cohete Suárez, a 2.2 segundos, y del italiano Giandomenico Basso, a 3.0 segundos.

Cohete Suárez, más cerca de la victoria

La jornada matinal la terminó Cohete Suárez con un tiempo global de 1.28.41.4 horas y una renta de 30.4 segundos sobre Iván Ares y 33.4 ante el italiano Giandomenico Basso. El finlandés Teemu Suninen se situó cuarto a 37.5 segundos. Álvaro Muñiz bajó al quinto puesto, ahora a 39.8 segundos del líder.

Con este panorama, el piloto de Pravia encara la recta final del Sierra Morena en una posición inmejorable. Su regularidad, su conocimiento del terreno y su capacidad para responder en los tramos más duros le han permitido consolidar un liderato que le acerca tanto al triunfo en el Europeo como a una victoria de enorme valor dentro del Supercampeonato de España de Rallyes.

A falta de los tres últimos tramos, el Rally Andalucía Sierra Morena entra en su fase más decisiva con Cohete Suárez como gran referencia y con Córdoba preparada para vivir un desenlace de máxima emoción.