El Ciudad de Lucena ya prepara su particular final por el ascenso a Segunda RFEF

Al Ciudad de Lucena le queda por cumplir el último trámite para poder sentirse definitivamente equipo de Segunda RFEF. La victoria del pasado sábado ante el Bollullos, en el Ciudad de Lucena (1-0), dejó al equipo de Antonio Jesús Cobos al borde de la fiesta por el ascenso. Pero ésta tuvo que retrasarse. En la recta final de su encuentro matutino en el Miguel Román, el Dos Hermanas se impuso por 2-0 a la Real Balompédica Linense, por lo que todo queda pospuesto a la próxima jornada. El conjunto celeste lleva una ventaja de ocho puntos sobre el Dos Hermanas a falta de disputarse nueve.

Final ante el Tomares

El Ciudad de Lucena ya anunció este domingo que el encuentro contra el Tomares, correspondiente a la jornada 32 del Grupo 10 de Tercera RFEF, se disputará el próximo domingo, 26 de abril, a las 19.00 horas, en el Ciudad de Lucena. Es el día y la hora señalados. Un triunfo borra definitivamente todas las posibles cábalas y varios años de intentos en los que varios de ellos a causa de pequeños detalles, terminaron frustrados. Ahora es el momento del Ciudad de Lucena, que por fin tendrá el premio más que merecido tras varios años de esfuerzos, no sólo del club celeste, sino también de Lucena.

Diego Canty celebra el gol al Bollullos, este sábado, en el Ciudad de Lucena. / Antonio Davila / Ciudad de Lucena

Así lo recordaba tras el encuentro del pasado sábado frente al Bollullos Rafa Gálvez. Tras el triunfo, Gálvez reconocía que "la semana se hace larga, sólo piensas en el sábado, que llegue ya y hacer el trabajo". Asimismo, el jugador celeste comentaba que la superioridad del Ciudad de Lucena sobre el rival sólo obedecía a "la tónica de todo el año. Sabíamos que teníamos que seguir confiando en nuestro fútbol. La gente es muy joven, pero ha demostrado estar hecha de otra pasta, porque no es fácil lidiar con esta presión", reconoció el experimentado jugador.

En todo caso, Rafa Gálvez afirmó a los medios oficiales del Ciudad de Lucena que confía mucho en sus compañeros. "El equipo está metido y concentrado. Mientras el equipo esté centrado al cien por cien no sufre nada" en cualquier partido y, finalmente, mandó un mensaje de reconocimiento a lo que será el éxito de todos. "Lucena lleva un año respondiendo. La afición, lloviendo y todo viene", al Ciudad de Lucena, por lo que, en su opinión, "chapeau por la afición. Hay días que llueve y no apaetece salir de casa y aún así vienen. Si conseguimos el objetivo es por ellos y gracias a ellos", recordó el jugador celeste, que finalmente señaló que "el presi dice que esta ciudad se mueve con el club. El alcalde se volcó hace poquito y se ha demostrado que toda la ciudad va a una. Y sólo queda el remate".

Un remate que llegará, a buen seguro, el domingo, ante el Tomares (19.00 horas). Para el encuentro, la directiva celeste anunció este domingo los precios: tres euros en los fondos, seis euros en tribuna y 10 euros en central numerada. Las entradas se pueden comprar online en la dirección: https://cdlucena.compralaentrada.com/eventos/20307/21700