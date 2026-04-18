El Salerm Puente Genil se juega la vida en La Victoria ante el Real Jaén

El Salerm Puente Genil entra en el momento decisivo de la temporada. Este domingo, a las 18.00 horas, los de Álvaro Cejudo visitarán a un histórico, el Real Jaén, en el Nuevo Estadio de La Victoria en la que será la primera de las tres finales que restan para lograr la permanencia en Segunda RFEF.

El conjunto pontanés llega a la cita tras empatar en casa frente a la Deportiva Minera (1-1), un resultado que le permite mantenerse fuera del descenso directo, aunque todavía en una situación comprometida. Con 37 puntos, el Salerm ocupa la decimotercera posición, en puesto de play out, y sigue necesitando victorias para asegurar su continuidad en la categoría.

Tres finales para decidirlo todo

Con tan solo tres jornadas por disputarse, el margen de error es mínimo. Cada punto puede resultar decisivo en una clasificación tremendamente igualada en la zona baja. Los rojillos son conscientes de que necesitan dar un paso adelante, especialmente lejos de casa, donde los números no han acompañado durante toda la temporada.

Antes del empate ante la Deportiva Minera, los pontaneses habían logrado una importante victoria frente al Xerez CD (0-1), aunque también habían sufrido una dolorosa derrota en casa ante el Yeclano (0-1), la única que han encajado en el Manuel Polinario en todo el curso.

La asignatura pendiente fuera de casa

Uno de los grandes hándicaps del Salerm esta temporada ha sido su rendimiento como visitante, precisamente, algo que quieren remediar de aquí al cierre del calendario natural en la categoría. Lejos de Puente Genil, los números reflejan las dificultades del equipo para competir con regularidad.

Con solo tres victorias, un empate y once derrotas en quince desplazamientos, los pontaneses son el quinto peor visitante del grupo. Unos registros que obligan a cambiar la dinámica en este tramo final si quieren evitar caer a los puestos de descenso.

Un Real Jaén fuerte en casa

Enfrente estará un Real Jaén que llega en una situación mucho más cómoda. El conjunto jienense ocupa la séptima posición con 51 puntos y aún mantiene opciones de acercarse a la zona de play off.

Los blancos llegan al encuentro tras imponerse a La Unión (1-0), después de haber caído previamente ante el Atlético Malagueño (2-1) y haber vencido al Xerez CD (2-0).

Además, el Real Jaén se muestra especialmente sólido en su estadio. En La Victoria ha sumado diez victorias, dos empates y tres derrotas, lo que lo convierte en uno de los equipos más fiables como local, concretamente el sexto del Grupo 4. Además, presenta una racha intimidante en su hogar: viene de firmar siete triunfos y un empate entre las últimas ocho actuaciones caseras.

El choque enfrentará a dos equipos con objetivos muy diferentes, pero con mucho en juego. El Salerm lucha por la permanencia y no puede permitirse fallar, mientras que el Real Jaén quiere apurar sus opciones de acercarse a los puestos altos.