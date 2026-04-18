Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de inmigrantesAceite de olivaDirecto Rally Sierra MorenaAntonio RepulloSelección españolaCCFForo ConectaSenderismoFeriaEl tiempo
instagramlinkedin

En Directo

Automovilismo

Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | La segunda etapa arranca con seis tramos

El segundo rally más importante de España inaugura el Europeo por segundo año consecutivo, en una prueba con amplio seguimiento en la ciudad, dado que uno de los tramos es urbano

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), en el tramo de calificación del viernes.

Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), en el tramo de calificación del viernes. / Manuel Murillo

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rally Sierra Morenasegundo rally más importante de España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. La prueba genera, además, un notable interés en la ciudad, donde cada edición concita un amplio seguimiento por parte de la afición y del público en general, en buena medida porque uno de sus tramos discurre por un recorrido urbano, lo que acerca la competición a los vecinos y multiplica su impacto social y mediático.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents