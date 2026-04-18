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Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | La segunda etapa arranca con seis tramos
El segundo rally más importante de España inaugura el Europeo por segundo año consecutivo, en una prueba con amplio seguimiento en la ciudad, dado que uno de los tramos es urbano
El Rally Sierra Morena, segundo rally más importante de España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. La prueba genera, además, un notable interés en la ciudad, donde cada edición concita un amplio seguimiento por parte de la afición y del público en general, en buena medida porque uno de sus tramos discurre por un recorrido urbano, lo que acerca la competición a los vecinos y multiplica su impacto social y mediático.
¡Iván Ares se coloca segundo!
El gallego Iván Ares (Toyota GR Yaris) ha logrado un gran registro de 12.46.7 minutos, lo que le ha permitido alcanzar la segunda plaza a 8.0 segundos de Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), líder con 12.38.7. Teemu Suninen (Skoda Fabia RS) es tercero a 8.5 segundos.
Suninen se coloca segundo pero no puede con el tiempo de Cohete
El finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS) se ha situado segundo con un tiempo de 12.47.2 minutos, a 8.5 segundos de Cohete Suárez (Skoda Fabia RS), primero con 12.38.7. Tercero es el polaco Jakub Matulka, con otro Skoda Fabia, a 10.1 segundos del asturiano.
Buen tiempo para Matulka y problemas para Marczyk
El polaco Jakub Matulka (Skoda Fabia RS) marca un gran tiempo de 12.48.8 minutos, lo que le deja a 10.1 segundos del líder, Cohete Suárez, también con un Skoda Fabia, que ha acabado los 20,900 kilómetros en 12.38.7. El campeón europeo del pasado año, el polaco Miko Marczyk, que ha perdido 19 segundos con respecto a Cohete, asegura que ha sufrido problemas mecánicos durante todo el tramo.
Cohete Suárez entra en la meta del primer tramo
El vigente campeón del Supercampeonato de España, Cohete Suárez, ha sido el primer piloto en acabar el tramo inicial de la jornada. El asturiano ha hecho un tiempo de 12.38.7 minutos. El actual campeón de Europa, el polaco Miko Marczyk, ha entrado en la meta a continuación a 19 segundos.
El checo Striesky inicia el día en el liderato
La jornada de hoy comienza con Dominik Stritesky (Skoda Fabia RS) al frente de la tabla tras ganar el tramo urbano de ayer con 57.8 segundos, seguido del irlandés Devine (Skoda Fabia RS) y el polaco Rzeznik, ambos a cinco décimas, del boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia RS) a 1.1 segundos y del italiano Mabellini (Lancia Ypsilon) a 1.2. Cohete Suárez (Skoda Fabia RS) es el mejor español, séptimo a 1.3 segundos.
El día comienza con el tramo Obejo-Villanueva de Córdoba
El día acaba de arrancar con la primera pasada por el tramo que transcurre entre Obejo y Villanueva de Córdoba, de 20,900 kilómetros de recorrido. La carrera ha empezado on un plato fuerte, ya que allí empezarán a marcarse las primeras diferencias. Se trata de un tramo nuevo a partir del kilómetro 7, por lo que obligará a los pilotos a ofrecer su mejor versión. Por el mismo lugar volverán a pasar los pilotos, ya por la tarde entre las 15.45 y las 17.17 horas.
La intensa jornada del sábado arranca con seis tramos
La jornada del sábado en el Rally Andalucía Sierra Morena ya va a comenzar. Seis tramos exigentes esperan a los participantes.
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