La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena acaricia el ascenso tras superar al Bollullos

El Ciudad de Lucena dio un paso prácticamente definitivo hacia el ascenso tras imponerse al Bollullos en un encuentro en el que volvió a mostrar solidez, insistencia y personalidad en los momentos clave. El conjunto lucentino salió con la intención de mandar desde el inicio y ya en el minuto 13 avisó con un disparo de Joselito que se marchó rozando el palo. El dominio local encontró premio en el 23’, cuando Diego Canty abrió el marcador y encendió a la afición en un partido que empezaba a teñirse de color azul y blanco.

Intensidad celeste

A partir del gol, el Ciudad de Lucena siguió generando ocasiones para ampliar la ventaja. En el minuto 41, el propio Canty estuvo cerca de firmar el segundo, confirmando el buen momento ofensivo del equipo. Antes del descanso llegó una acción clave: penalti a favor de los locales, pero el portero del Bollullos detuvo el lanzamiento de Nacho Fernández, manteniendo con vida a los visitantes. Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Antonio Jesús Cobos no bajó el ritmo. En el 47’, Manu Molina obligó al guardameta rival a intervenir con una gran parada, y en el 64’ llegó otra oportunidad inmejorable desde el punto de penalti, aunque esta vez el disparo de Nacho Fernández se estrelló en el larguero. Pese a esas ocasiones falladas, el equipo mantuvo el control del juego y apenas concedió opciones al Bollullos, que no logró inquietar con continuidad la portería local.

Pese a no cerrar el partido en el marcador con mayor diferencia, los celestes supieron gestionar el ritmo y el contexto del encuentro hasta el pitido final. La victoria, por la mínima pero de enorme valor, desató la ilusión en la grada, donde la afición fue consciente desde el final del choque de lo que este resultado significa. La alegría entre los seguidores fue evidente, con celebración contenida pero cargada de emoción por un triunfo que acerca de forma casi definitiva el objetivo.

Antonio Jesús Cobos, en el centro, tras el triunfo de su equipo, el Ciudad de Lucena, sobre el Bollullos. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El pitido final confirmó una situación muy clara: el Ciudad de Lucena es virtualmente equipo de superior categoría. Solo queda un último condicionante para hacerlo matemático, lo que ocurra mañana en el duelo entre el Dos Hermanas, segundo clasificado, y la Balompédica Linense. Un resultado concreto podría retrasar lo inevitable, pero en Lucena ya se respira ambiente de ascenso, con un equipo que ha sostenido su liderato con regularidad y una afición que empieza a saborear un éxito histórico que está a punto de convertirse en realidad.