España pasa por Córdoba como un ciclón y golea a Ucrania

España goleó a Ucrania (5-0) en El Arcángel para reafirmar su condición de favorita y actual campeona del mundo en un encuentro en el que el combinado de Sonia Bermúdez logró que la afición cordobesa disfrutara con el juego y los goles de la Roja, lo que hizo que la grada del coliseo ribereño no pararan de apoyar y de olvidar los 30 grados que hacían al sol. Nada pudo con el ánimo de los seguidores cordobeses, ni la alta temperatura, que tampoco mermó el juego y el objetivo de una España que volvió a salir de Córdoba con una victoria.

Dos estilos contrapuestos

Desde el primer minuto se comprobó sobre el terreno de juego la pelea de dos intenciones y planteamientos antagónicos. España combinaba continuamente, buscaba superioridades numéricas y se apoyaba también en sus individualidades, superiores a las de los rivales. Por su parte, Ucrania buscaba juntar mucho sus líneas, evitar pasillos interiores, enervar a la categoría de lema las ayudas defensivas y coberturas y, finalmente, cruzar los dedos para que la línea de creación y de ataque de la Roja no tuviera su tarde. No parecía que esto último fuera a ocurrir, ya que sólo en los primeros 10 minutos, España tuvo cinco llegadas con peligro y en una de ellas, casi la primera, ya consiguió abrir el marcador con un cabezazo impecable de Edna Imade a centro de Lucía Corrales desde la línea lateral del área.

Sonia Bermúdez, en la banda de El Arcángel, durante el España-Ucrania. / MANUEL MURILLO

El arranque inicial de España, impecable, vivió una fase valle a partir del minuto 15. La Roja continuaba funcionando igual, con una maquinaria engrasada, aunque ya la continuidad no era tan intensa como en los inicios. Las bandas seguían funcionando, con Paralluelo y Navarro por la derecha (especialmente uno de la primera, en la que tuvo que emplearse a fondo Keliushyk), y con Lucía Corrales por la izquierda, con una Alexia Putellas algo más gris en el arranque del duelo. Por dentro, las locales no lograban traspasar el muro ucraniano y, de hecho, las de amarillo intentaban salir buscando a Nanclares a partir del minuto 15, aunque sin éxito.

El control de España era prácticamente total y tan sólo se echaba de menos algo de mayor acierto en el remate final. Lo intento el equipo de Sonia Bermúdez a balón parado, con saques de esquina con todo el veneno del mundo lanzados por Claudia Pina o Mapi León. Pero una vez por la falta de acierto en el remate (María Méndez) o por la contundencia de la defensa ucraniana, la vía del balón parado parecía prohibida para España.

El primer brillo de Alexia Putellas, deshaciéndose de una defensa ucraniana con una finta que provocó el “oooh” en El Arcángel no consiguió, sin embargo, ampliar el marcador a causa de ese problema que mostró España en los metros finales. Pero el juego de la Roja se mantenía en buen nivel y la clave parecía clara: mantener el nivel y el ritmo que, junto con los 30 grados de temperatura, se convertirían en el perfecto cóctel molotov para hacer mella en el muro ucraniano.

Los destellos de Putellas y una gran segunda parte

Pocos minutos después, volvió a aparecer Putellas con una combinación dentro del área con Parallluelo que obligó de nuevo a Keliushyk cuando El Arcángel ya cantaba el segundo gol de la selección nacional (min. 41).

Alexia Putellas, rodeada de ucranianas, dentro del área rival. / MANUEL MURILLO

El primer acto finalizaría con un enorme susto para Sonia Bermúdez y las suyas. Un vertiginoso contragolpe llevado por Ovdiychuk culminaba con un disparo de la atacante ucraniana que se estrellaba en el palo derecho de Nanclares (min. 45). Hubiera sido completamente injusto un gol visitante, visto lo visto en esa primera parte, pero el fútbol le echó una mano también ahí a España.

Comenzó el segundo acto en El Arcángel y muchos tenían que frotarse los ojos o preocuparse por la insolación, ya que España iniciaba el juego con un gol que era un calco idéntico al primero. Un centro desde la izquierda de Lucía Corrales que era cabeceado de manera contundente por Edna Imade. Un tanto hermano gemelo del primero de España que facilitaba las cosas para España.

De hecho, tanto Alexia Putellas como Paralluelo, con un disparo al palo, apuntaban a que España iba a encontrar, definitivamente, el camino a la necesaria goleada para poner en aprietos a Inglaterra en un hipotético empate a puntos. Sin embargo, Ucrania pareció salir tras el descanso con una orden distinta. Tras un primer acto de contención y salida al contragolpe –que sólo consiguió en una ocasión-, ahora las ucranianas intentaban mantener más el balón, combinar, crear y tocar algo más en campo español.

Juego aéreo y baile final

Pero España logró por fin sacar partido del balón parado. O para ser más concretos, de la continuación de un balón parado. Un saque de esquina a favor del combinado nacional terminó con un rechace de la defensa ucraniana y el balón finalizó en el pie de Vicky López, que puso un perfecto centro con la zurda para el cabezazo de María Méndez. Tres remates aéreos, tres goles a favor de España. Y restaba media hora de partido.

Edna felicita a Vicky López por su gol a Ucrania, este sábado, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Así, España entraba en esa fase de duelo en el que debía hacer notar la bajada física del rival. Y llegó el cuarto gol, fruto de un zurdazo de Eva Navarro desde la frontal que acercaba a España a su objetivo, ya que había que recordar que mientras en el encuentro precedente “sólo” había ganado por 1-3 a las ucranianas, las inglesas les endosaron media docena de goles, por lo que había que equilibrar el saldo goleador a la espera de lo que pueda ocurrir en el enfrentamiento directo.

También llegó el quinto, a cargo de Vicky López, cuando aún restaba un cuarto de hora de partido y como reflejo de la mayor intensidad y condición física de España con respecto a una Ucrania que pedía a gritos el final del encuentro.

Noticias relacionadas

No llegó el sexto, entre otras cosas, porque las españolas ya no tenían el físico del primer acto, pero aún así, pudo llegar a través de Paralluelo y de Vicky López, que rondaron el set para España frente a una Ucrania que aguantó apenas el primer acto y tuvo que aceptar que el ciclón de España era demasiado para ella.