El Coto Córdoba ya es campeón y se lanza a por el ascenso a la Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto ya lo tiene. El conjunto cordobés se ha proclamado campeón del Grupo Oeste al vencer por 69-80 al Castillo de Gorraiz Valle de Egües. Tras siete meses de temporada regular y 26 partidos, el Coto ha conseguido con merecimiento la corona de la primera fase que tanto ha buscado.

El bloque cordobés se ha ganado de esta manera el derecho a jugarse el ascenso a la Primera FEB en una eliminatoria a doble vuelta contra el Amics Castelló, el mejor del Grupo Este. Es más, de perderla, tendría una segunda opción de subir ganando dos eliminatorias a equipos clasificados entre los puestos segundo y octavo. El duelo a doble vuelta frente a su rival castellonense tendrá lugar los días 25 de abril y 2 de mayo, con la ida en Vista Alegre y la vuelta en la cancha de su adversario castellonense.

El partido era asequible a priori para los de Gonzalo Rodríguez. Enfrente tenían a un rival navarro ya descendido a la Tercera FEB. Desde el comienzo puso tierra de por medio el Coto. Por 5-15 vencía en el minuto 6. El técnico gallego empezó a mover su banquillo, lo que notó un equipo que a la conclusión del primer cuarto dominaba por cinco puntos (16-21). Los cordobeses controlaban el choque pero no acababan de romperlo. Por 13 puntos (16-29) vencían en el minuto 12.

Los locales dan la vuelta al marcador

Una fase de relajación le costó a los cordobeses encajar un parcial de 13-2 y verse por detrás en el electrónico (34-33, minuto 17). Un tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez devolvió la normalidad al descanso (37-41).

Gonzalo Rodríguez no quería sustos, por lo que mentalizó a sus jugadores de sentenciar el choque en el tercer cuarto. Un parcial de 9-20 dejó el partido casi decidido (46-61, minuto 29). La renta bajó hasta los catorce a la finalización del tercer cuarto (51-65).

El choque no dio para más en el último cuarto. El Coto jugó con el marcador ante un rival que disputaba sus últimos minutos en la categoría. Mientras, la victoria del Caja87 ante el Morón y la derrota del Baloncesto Valladolid en Azpeitia aseguraba el primer puesto al Coto.

La fiesta del título

La plantilla blanquiverde acabó celebrando el título por el que han entrenando durante tantos meses. Ahora queda la parte realmente importante, la que decidirá cuales son los tres equipos que ascienden a la tercera categoría nacional. El Coto intentará así devolver a la provincia a una categoría masculina en la que no compite desde la temporada 2001-2002, hace 24 años. Sus aficionados ya esperan con impaciencia el duelo ante el Castelló del próximo fin de semana.