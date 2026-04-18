El Córdoba Futsal cae en Jaén (4-1) y sigue sin poder certificar la permanencia

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad prolongó su dinámica negativa tras caer con claridad (4-1) en el Olivo Arena frente al Jaén Paraíso Interior. El derbi andaluz, intenso y con fases de gran ritmo, volvió a dejar sin premio a los cordobesistas, que, no obstante, pueden encontrar un leve consuelo en la clasificación: la victoria del Noia Portus Apostoli ante el Alzira FS mantiene la zona de descenso a siete puntos cuando restan únicamente 15 por disputarse, lo que mantiene vivas sus opciones de permanencia.

El conjunto jienense mostró desde el inicio una mayor determinación ofensiva. Lemine y Míchel protagonizaron los primeros avisos, obligando al guardameta Fabio a intervenir con acierto para evitar que el marcador se moviera prematuramente. Los de Ema Santoro, por su parte, trataron de sacudirse de la presión local con alguna llegada aislada, como un disparo de Zequi que fue bien resuelto por Espíndola, en la que sería la ocasión más clara de los visitantes en la primera mitad.

Sin embargo, los blanquiverdes terminaron cediendo en los minutos finales antes del descanso. Primeramente, Eloy Rojas abrió la lata en una acción bien culminada por los jienenses, y poco después Salla amplió la ventaja, dejando un 2-0 que complicaba enormemente el panorama para los jugadores dirigidos por el técnico argentino antes de marcharse a vestuarios.

Tras la reanudación, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad intentó reaccionar con una mayor presencia en campo rival y buscando recortar distancias, pero se encontró con un Jaén Paraíso Interior muy sólido en defensa y efectivo en la gestión de la ventaja.

Carlos Gómez realizando un regate en el encuentro ante el Jaén Paraíso. / Jaén Paraíso Interior

El choque quedó definitivamente sentenciado en los instantes finales. A falta de dos minutos, un tanto de Mati Rosa supuso el 3-0, apagando cualquier esperanza de remontada. Ya en el último suspiro, los blanquiverdes perforaron la meta rival gracias a un gol en propia meta de Power que apenas sirvió para maquillar el resultado final, ya que posteriormente Lemine firmó el cuarto gol para los locales.

Pese a la derrota, el Córdoba deberá reponerse rápidamente, ya que el próximo sábado afrontará un duelo clave en casa ante el Noia Portus Apostoli, un rival directo en la lucha por la permanencia. El encuentro, que se disputará en Vista Alegre a partir de las 13:00 horas, será retransmitido en abierto por Teledeporte, lo que añadirá un aliciente extra a un partido que puede marcar el rumbo final de la temporada para los andaluces.