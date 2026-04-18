Cohete Suárez toma el mando del Rally Sierra Morena tras una mañana vibrante en la provincia de Córdoba

El Rally Andalucía Sierra Morena ya ha entrado en plena ebullición y lo ha hecho con emoción, ritmo y una clasificación apretada en sus primeras especiales. Tras los cuatro primeros tramos cronometrados de la prueba, José Antonio 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias mandan en la general al volante de su Skoda Fabia RS Rally2, confirmando su condición de grandes aspirantes ante una afición entregada en las carreteras cordobesas.

Cohete Suárez impone su ritmo

El piloto asturiano arrancó con autoridad en Obejo-Villanueva de Córdoba, una especial de 20,900 kilómetros en la que marcó diferencias desde el primer momento. Buen conocedor del terreno tras su amplia experiencia en la prueba, Cohete Suárez firmó un registro de mucho nivel, capaz de dejar atrás a varios de los principales nombres del Campeonato de Europa de Rallys. Iván Ares, con su Toyota GR Yaris Rally2, fue quien mejor aguantó el pulso en ese primer asalto, mientras Jorge Cagiao también se dejó ver entre los nombres destacados del arranque. Suárez ganó el tramo con 11.39.6 minutos, seguido de Iván Ares (Toyota Yaris GR) a 6.9 segundos y del finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS) a 8.3 segundos.

Iván Ares (Toyota Yaris GR), durante la etapa del sábado. / Bruno Penas

El asturiano amplía su ventaja en la general

La segunda gran referencia del día llegó en Pozoblanco-Villaharta, el tramo más largo de esta edición con 26,100 kilómetros. Allí volvió a quedar patente la exigencia del recorrido cordobés. Suárez mantuvo el tipo sin sobresaltos, mientras que el vigente campeón europeo, el polaco Miko Marczyk (Skoda Fabia RS), se vio obligado a abandonar tras sufrir un accidente, afortunadamente sin consecuencias graves. En esa especial, el italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS) mostró su solidez para mantenerse en la pelea, seguido de cerca por Ares, en un tramo de diferencias mínimas pese a su larga distancia.

Suárez venció con 15.09.00 minutos, seguido de Basso (Skoda Fabia RS) y el coruñés Iván Ares (Toyota Yaris GR), a 4.0 y 5.4 segundos. La victoria en el segundo tramo del día consolidó a Cohete Suárez al frente de la general, ahora con 13.4 segundos sobre el coruñés Iván Ares (Toyota Yaris GR) y 14.2 ante el italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS).

Iván Ares triunfa en Espiel

El bucle matinal se cerró con la especial de Espiel, de 4,7 kilómetros, donde Iván Ares marcó el mejor tiempo y lanzó un aviso a la cabeza de carrera. Suninen, Basso y Stritesky también firmaron buenos cronos en una especial corta pero decisiva para ajustar aún más una clasificación que mantuvo a varios aspirantes en pocos segundos.

Ares (Toyota Yaris GR) ganó con un tiempo de 2.54.4 minutos, seguido del boliviano con licencia española Marco Bulacia (Skoda Fabia RS), a 1.3 segundos del ganador. Terceros finalizaron el finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS) y el italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS), ambos a 1.4 segundos. El líder, Cohete Suárez, se dejó 3.6 segundos en este tramo.

La primera parte de la jornada del sábado finalizó con el asturiano Cohete Suárez (Skoda Fabia RS) al frente de la general con 30.45.7 minutos acumulados. El segundo lugar lo ocupó el coruñés Iván Ares (Toyota Yaris GR) a 9.8 segundos y el tercero el italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS) a 12.0 segundos.Por detrás, la pelea sigue muy abierta, con nombres como Suninen, Cagiao y Mabellini todavía metidos de lleno en la batalla por los puestos de privilegio.

La segunda parte de la jornada

Tras la asistencia, los pilotos afrontarán una segunda pasada por los mismos tramos para completar una etapa que está ofreciendo ya un gran espectáculo en el arranque del FIA ERC 2026 y de la segunda cita puntuable del Supercampeonato de España de Rallys. Córdoba, una vez más, vuelve a exhibir al mundo la belleza de su sierra, la dureza de sus carreteras y su profunda conexión con una disciplina tan espectacular como apasionante.