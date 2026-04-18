Cohete Suárez lidera un festival español a la conclusión de la segunda jornada

Cohete Suárez volvió a dar un festival en la sesión de tarde de la segunda jornada del Rally Andalucía Sierra Morena. El piloto asturiano ganó un tramo más, para acabar el día con una holgada renta sobre sus más inmediatos seguidores.

La jornada de tarde arrancó con una nueva victoria parcial de Cohete Suárez, la tercera de día. El asturiano se impuso con un crono de 11.44.8 minutos, para liderar un triplete español que completaron Álvaro Muñiz, a 7.6 segundos, y Jorge Cagiao, a 7.9 segundos. El tiempo que hizo Muñiz le sirvió para ascender a la segunda posición de la general a 19.2 segundos de Cohete Suárez. Ares quedó relegado al tercer puesto a 19.6 segundos del líder. El italiano Basso pasó a ser el primer piloto no español al situarse cuarto a 24.4 segundos de Cohete Suárez.

Un grupo de aficionados anima a Iván Ares. / Bruno Penas

Neutralizado el tramo Pozoblanco-Villaharta

Los accidentes provocan retenciones y suspensiones en casi todos los rallys y el Sierra Morena no iba a ser menos. Un accidente del británico Toyota Philipp Allen provocó que no pudiera acabarse la segunda pasada a la especial Pozoblanco-Villaharta. Como hasta entonces apenas habían llegado seis pilotos a la meta, los comisarios decidieron compensar los tiempos de todos los participantes para no perjudicar a nadie, teniendo en cuenta los tiempos ya realizados.

Los pilotos se dirigieron entonces a Espiel para acabar el día. Álvaro Muñiz venció con un crono de 2.52.4 minutos. Iván Ares quedó segundo a cinco décimas y otro español, Jorge Cagiao, tercero a seis décimas. Cohete Suárez, al igual que por la mañana, no arriesgó en este tramo tan corto, finalizando a 1.5 segundos de Muñiz.

El día finalizó con Cohete Suárez (Skoda Fabia RS) al frente de la general con un tiempo de 1.00.35.2 horas, seguido de Álvaro Muñiz (Skoda Fabia RS), a 20.7 segundos, y de Iván Ares (Toyota Yaris G), a 21.6. El italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS) concluyó cuarto a 28 segundos del líder.