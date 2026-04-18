La Base de Cerro Muriano acoge el Cross Ciudad de Córdoba ‘Memorial cabo primero Soria Toledo’

La Base de Cerro Muriano, sede de la BRI X, acogió este sábado la decimonovena edición del Cross Ciudad de Córdoba ‘Memorial Cabo 1º Soria Toledo’, rindiendo homenaje al militar fallecido en 2015 durante su despliegue en misión internacional en el Líbano bajo mandato de Naciones Unidas.

Organizadores

En esta ocasión, la organización corrió a cargo de Instituciones Penitenciarias contando con la participación de la Brigada X, las instituciones y organismos públicos de la provincia como la Diputación Provincial de Córdoba, Comandancia de la Guardia Civil, Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Servicio de Extinción de incendios y Salvamento del Ayuntamiento, Instituciones Penitenciarias, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Universidad de Córdoba. Unos 270 corredores se han dado cita en la prueba, consolidando este trofeo como un referente en el ámbito deportivo y como muestra de la estrecha relación entre instituciones.

El general Ruiz Gómez habla a los asistentes en la ceremonia de entrega de trofeos. / CÓRDOBA

El trazado de la competición transcurrió por un circuito de 2.500 metros a través de senderos e instalaciones de la base en el que se disputaron las pruebas de 10.000 y 5.000 metros. El programa combinó la carrera competitiva en categorías masculina y femenina con una prueba de carácter institucional y no competitiva, en la que han participado autorizades y representantes de todos los organismos y que ha encabezado el general jefe de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, Fernando Ruiz Gómez.

Carrera infantil

Además, se celebró una carrera infantil de 200 metros sin clasificación y con carácter participativo exclusivamente. La ceremonia de entrega de trofeos estuvo presidida por el general Ruiz Gómez a quien acompañó la directora del Centro Penitenciario, Inmaculada Concepción Román Izquierdo. Ambos agradecieron la participación y pusieron en valor el fuerte vínculo y la cooperación existente entre todos los organismos e instituciones de la provincia, destacando igualmente el permanente recuerdo que se rinde mediante este evento, a nuestro compañero caído en acto de servicio.

Un momento de la carrera infantil. / CÓRDOBA

En lo deportivo, hay que destacar a la soldado Marta Sánchez Vadillo y al cabo Diego Tirado Palacios que resultaron vencedores en la categoría senior femenino y masculino respectivamente, sobre la distancia de 10.000 metros, ambos componentes de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X. En la clasificación general por equipos el primer puesto fue para el equipo de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X. Además, se hizo la entrega de los trofeos a los tres primeros clasificados en las diferentes categorías de veteranos.

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El evento concluyó con una comida de confraternización en la propia base de Cerro Muriano. Este punto final, refuerza una vez más, el auténtico espíritu que caracteriza esta carrera, fortaleciendo los vínculos personales y profesionales entre las diferentes instituciones cordobesas, así como, el recuerdo al cabo 1º Soria Toledo, a quien se rinde homenaje en cada edición.