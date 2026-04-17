Sonia Bermúdez, habla de El Arcángel antes del encuentro frente a Ucrania: "He visto el estadio, me ha gustado mucho y siempre me han hablado bien de él"

Sonia Bermúdez, seleccionadora de España, que se enfrenta este sábado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a Ucrania, lanzó varios piropos al coliseo ribereño y se mostró confiada en que la afición cordobesa apoye en masa este sábado al combinado nacional. En la rueda de prensa previa al encuentro, Bermúdez aseguró que "siempre me han hablado muy bien de este campo", y reconoció que había visto El Arcángel y que le había "gustado mucho".

Mensaje a la afición cordobesa

La seleccionadora española no dudó en "mandar un mensaje de apoyo a la afición, que si piensan venir o no, que ojalá puedan venir que son muy importantes", reconoció. En todo caso, Bermúdez recordó que "la afición siempre se vuelca y mañana seguro que será un día bonito aunque haga calor".

Aficionados cordobeses apoyando a la selección en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Ya metida de lleno en la competición, a Sonia Bermúdez se le recordó el traspié del pasado martes, en Wembley. "Son derrotas que te hacen aprender. Sabemos que queremos ser primeras, es la exigencia. Duele perder pero estamos acostumbrados a ganar y es lo que queremos y en el deporte hay más derrotas. Fue un día duro porque la exigencia de este equipo es máxima".

En todo caso, el resultado sufrido en Inglaterra "no condiciona los planes", aseguró la seleccionadora, que sí comentó que dependiendo del rival y del partido "trabajamos en el plan de partido. Sacaremos otro plan mañana para poder hacer el mayor número de goles y sacar los tres puntos".

Los máximos goles posibles

Esa idea, la de los goles a anotar, también sobrevoló toda la comparecencia de la seleccionadora española, ya que pueden ser importantes en la clasificación final. "Van a ser fundamentales. Los nueve puntos son fundamentales. Los queremos conseguir y queremos hacer el mayor número de goles. Nueve puntos y goles son clave", afirmó.

Finalmente, Sonia Bermúdez habló del rival, una Ucrania que vive una situación "dura. Cambiaron de entrenadora. Hablamos con ellas con su logística. Están en Turquía preparándose. Tienen mucho mérito que las futbolistas consigan centrarse en el fútbol, dice mucho de Ucrania", por lo que no dudó en mostrar su "máximo respeto", aunque insistió en que "queremos ganar y tienen una situación difícil y empatizamos con ellas".