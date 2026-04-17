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Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición

El segundo rally más importante de España inaugura el Europeo por segundo año consecutivo, en una prueba con amplio seguimiento en la ciudad, dado que uno de los tramos es urbano

El vigente campeón europeo de rally, Miko Marczyk, este viernes en el tramo de calificación en Los Villares.

El vigente campeón europeo de rally, Miko Marczyk, este viernes en el tramo de calificación en Los Villares. / Manuel Murillo

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rally Sierra Morena, segundo rally más importante de España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. La prueba genera, además, un notable interés en la ciudad, donde cada edición concita un amplio seguimiento por parte de la afición y del público en general, en buena medida porque uno de sus tramos discurre por un recorrido urbano, lo que acerca la competición a los vecinos y multiplica su impacto social y mediático.

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