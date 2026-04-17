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Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
El segundo rally más importante de España inaugura el Europeo por segundo año consecutivo, en una prueba con amplio seguimiento en la ciudad, dado que uno de los tramos es urbano
El Rally Sierra Morena, segundo rally más importante de España volverá a marcar el inicio del Campeonato de Europa por segundo año consecutivo, consolidándose así como una cita de referencia dentro del calendario automovilístico internacional. La prueba genera, además, un notable interés en la ciudad, donde cada edición concita un amplio seguimiento por parte de la afición y del público en general, en buena medida porque uno de sus tramos discurre por un recorrido urbano, lo que acerca la competición a los vecinos y multiplica su impacto social y mediático.
'Cohete' Suárez marca el mejor tiempo
Ya son quince los pilotos que han acabado los 6,380 kilómetros del tramo de calificación. El asturiano José Antonio 'Cohete' Suárez ha logrado el mejor tiempo con 2.56.4 minutos.
¡La competición arranca con el tramo de calificación!
La competición de verdad ha comenzado ya en el Rally Andalucía Sierra Morena con la celebración del tramo de calificación. Los Villares acoge a los coches participantes. Los tiempos servirán para otorgar el orden de salida en el tramo urbano de esta tarde (20.00 horas, Vallellano).
Antonio Raya
El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arrancó ayer en Las Tendillas
El Rally Andalucía Sierra Morena del 2026 ya ha comenzado. La salida oficial, celebrada en Las Tendillas, abrió la segunda edición de este evento dentro del calendario del Campeonato de Europa.
El arranque del segundo mejor rally de España contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, el delegado en Córdoba de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Eduardo Lucena, el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo José Vicente Medina y el director del rally, Manuel Muñoz.
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