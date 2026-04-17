Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición

El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arrancó ayer en Las Tendillas

El Rally Andalucía Sierra Morena del 2026 ya ha comenzado. La salida oficial, celebrada en Las Tendillas, abrió la segunda edición de este evento dentro del calendario del Campeonato de Europa.

El arranque del segundo mejor rally de España contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, el delegado en Córdoba de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Eduardo Lucena, el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo José Vicente Medina y el director del rally, Manuel Muñoz.