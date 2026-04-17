Rafa Jódar sigue soñando y alcanza las 'semis' en Barcelona

Suma y sigue para Rafa Jódar que tras superar a Cameron Norrie (6-3 y 6-2) en menos de hora y diez minutos de partido ya está en las semifinales del Barcelona Open. Al joven madrileño de 19 años parece que poco o nada le afecta la presión en sus primeros pasos en cada torneo, así como tampoco ser la gran esperanza del tenis español en la cita en la Ciudad Condal, algo que se repetirá en Madrid tras la baja confirmada de Alcaraz.

Sin miedo a nada, Jódar supo encontrar el ritmo en un partido sin demasiado control en los servicios sobre todo en un primer set que pese a empezar a favor de Norrie, no tuvo mucho historia una vez el madrileño puso su sello en los intercambios.

Los fallos no forzados del británico ayudaron todavía más a poner el partido de cara a un Jódar que una vez pudo afianzar su saque no dio más opción y sumó su octavo triunfo consecutivo para dar un paso más en lo alto de la clasificación de jugadores con más triunfos del año.

Barcelona a sus pies

Más allá del juego, a Rafa Jódar se le vio sabiendo manejar la situación a las mil maravillas y aprovechar el apoyo del público que un día más se volcó con él para sentenciar un segundo set en el que Norrie trató de minimizar los fallos y obligar al español a buscar los ganadores.

Fuerte con el saque, supo esperar el momento para dar la puntilla y cerrar la victoria para citarse en sus primeras semifinales de un torneo de categoría 500 con el francés Arthur Fils, una prueba de mucho más alto nivel.

Jódar ya está en semifinales / Europa Press

Fils superó con contundencia a Musetti y sigue demostrando que a su mayor nivel es un tenista capacitado para estar entre los mejores.

Este sábado, no antes de las 16:00 horas, Jódar tendrá uno de sus mayores retos en su todavía corta carrera en busca de otra final sobre tierra batida, donde de momento nadie ha sido capaz de superarle.

Noticias relacionadas

El Barcelona Open ha confirmado lo que era ya una realidad. El tenis español está de enhorabuena con la explosión de otro talento que apunta a dar muchas otras alegrías más.