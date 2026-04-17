El Priego Fundación Kutxabank acaricia su undécima liga tras un triunfo de mucho peso ante Les Borges Vall

El Real Club Priego Fundación Kutxabank ya roza con la punta de los dedos un nuevo título liguero. El conjunto cordobés dio este viernes un paso decisivo hacia la conquista de la Superdivisión masculina al imponerse por 4-2 al Enoli Les Borges Vall en un duelo de alta exigencia disputado en el CETD Priego de Córdoba. Una victoria de enorme valor que deja a los prieguenses a un solo triunfo de proclamarse campeones y levantar el que sería su undécimo entorchado liguero.

El choque respondió a lo que se esperaba: una batalla dura, igualada y de máxima tensión ante un rival de entidad. El Enoli Les Borges Vall, bien situado en la clasificación y con argumentos para discutirle el mando al líder, ofreció una resistencia notable desde el primer punto. De hecho, el arranque dejó claro que el Priego no iba a tener una noche plácida. János Majoros sorprendió en el primer duelo al superar a Carlos Machado, dando el primer golpe para el conjunto visitante y sembrando cierta inquietud en el pabellón.

Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar. Diogo Carvalho devolvió la calma al líder con una victoria contundente ante Marc Durán, resuelta por la vía rápida y con autoridad. Ese punto restableció la igualdad en el marcador y volvió a meter al Priego Fundación Kutxabank en el pulso emocional del encuentro.

A un paso de la victoria

A partir de ahí, el equipo cordobés elevó el nivel y encontró su mejor versión en el momento clave. Tanto Diogo Chen como el propio Diogo Carvalho sacaron adelante sus respectivos compromisos con solvencia, permitiendo a los locales asegurar al menos un punto y dejar la eliminatoria encarrilada. El líder apretó cuando más falta hacía y dio la sensación de estar preparado para responder a la presión de una cita grande.

Aun así, el Enoli Les Borges Vall no se rindió. Joan Masip reactivó el partido al derrotar a Carlos Machado y devolver algo de emoción al desenlace, obligando al Priego a rematar la faena en el último tramo del enfrentamiento.

Con todo en juego, apareció entonces Diogo Chen para resolver definitivamente la noche. El palista local venció a Marc Durán y certificó el triunfo del cuadro prieguense, desatando la celebración en un CETD que ya empieza a mirar con ilusión a la jornada dominical.

El posible título, ante el Olot

Gracias a este 4-2, el Real Club Priego Fundación Kutxabank llegará al partido ante el CTT Olot con la posibilidad de proclamarse campeón de la Superdivisión masculina. El undécimo título liguero ya está al alcance de la mano para un equipo que sigue demostrando temple, calidad y ambición en el momento más decisivo de la temporada.