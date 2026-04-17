La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena podría conseguir el ascenso en casa

La jornada se presenta cargada de alicientes en el Grupo 10 de Tercera Federación. El principal lo protagoniza el Ciudad de Lucena, que puede dejar prácticamente sentenciado su salto de categoría ante el Bollullos (sábado, 19.00 horas), mientras que el CD Pozoblanco afronta una exigente salida frente al Atlético Central (domingo, 12.00 horas) y el Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas) disputa un duelo directo clave por la salvación ante el Coria. Tres escenarios distintos, pero con un denominador común: la importancia de cada punto en el tramo decisivo del campeonato.

Ciudad de Lucena-Bollullos (sábado, 19.00 horas)

El Ciudad de Lucena encara una jornada que puede resultar decisiva en la pelea por el ascenso. El conjunto celeste, líder destacado del Grupo 10 de Tercera Federación, suma 64 puntos y mantiene una ventaja de ocho sobre el segundo clasificado. Además, llega en un momento de forma inmejorable tras encadenar cuatro victorias consecutivas frente al Sevilla FC C (0-3), la RB Linense (3-0), el Atlético Onubense (1-3) y el CD Pozoblanco (3-2), una racha que ha reforzado su liderato.

El factor campo vuelve a jugar un papel determinante. El Ciudad de Lucena es el mejor local de la categoría, con un balance impecable de 13 victorias y un empate, sin conocer la derrota en su estadio. Un rendimiento que lo convierte en un rival prácticamente inexpugnable y que puede resultar clave en un encuentro con tanto en juego.

El escenario clasificatorio añade un aliciente más al choque. Una victoria lucentina dejaría el ascenso virtualmente sellado, al ampliar la ventaja hasta los once puntos sobre el segundo, el Dos Hermanas. Incluso podría ser matemático si el conjunto nazareno no logra ganar su compromiso ante la Linense durante la matinal del domingo, lo que permitiría a los de Antonio Jesús Cobos certificar el salto de categoría con antelación.

Enfrente estará un Bollullos que llega con la intención de competir y aferrarse a sus opciones en la zona alta. El conjunto onubense es cuarto con 49 puntos y ha alternado resultados en sus últimas jornadas, con una derrota frente al Tomares (1-3), un empate ante el Sevilla C (1-1) y una victoria frente al Córdoba CF B (2-1).

Atlético Central-CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco afronta una salida exigente con la necesidad de cambiar su dinámica y volver a sumar de tres en un tramo decisivo del campeonato. El conjunto de Alberto Fernández se sitúa en la décima posición con 41 puntos y acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria. En este periodo, los pozoalbenses han firmado empates ante el CD Utrera (1-1), el Cádiz B (1-1) y el Bollullos (0-0), además de encajar derrotas frente al Dos Hermanas CF 1971 (5-0) y el Ciudad de Lucena (3-2), resultados que han frenado sus aspiraciones de acercarse a la zona noble.

El reto será de máxima exigencia, ya que enfrente estará un Atlético Central que se juega mantenerse en los puestos de privilegio. El conjunto sevillano ocupa la quinta posición con 48 puntos, en plena zona de playoff, y afronta el choque con la obligación de ganar para no ceder terreno en la pelea por el ascenso. Llega además en una dinámica positiva, tras empatar sin goles ante el San Roque de Lepe y sumar dos victorias consecutivas frente al Castilleja (2-1) y el Coria (0-1).

Córdoba CF B-Coria (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B afronta una nueva jornada con la necesidad imperiosa de sumar para alejarse de la zona de peligro. El filial blanquiverde se encuentra en la decimotercera posición con 34 puntos, a tan solo uno de los puestos de descenso, lo que convierte cada encuentro en una auténtica final. En sus últimas jornadas ha alternado resultados, con una victoria frente al AD Ceuta B (0-1), pero también con dos derrotas ante la UD Tomares (3-0) y el Bollullos (2-1), una irregularidad que le obliga a reaccionar cuanto antes.

Enfrente estará el Coria, que llega en una situación aún más comprometida como colista de la clasificación con 17 puntos. El conjunto ribereño también atraviesa una dinámica complicada, tras empatar con el Chiclana (1-1) y encadenar derrotas frente al Conil (4-2) y el Atlético Central (0-1). En un duelo directo por la permanencia, ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos, en un choque que puede marcar el devenir de la recta final del campeonato.