Dominik Stritesky sorprende en Vallellano y ya manda en el Rally Sierra Morena

El Rally Andalucía Sierra Morena ya tiene primer líder. El checo Dominik Stritesky, con Ondrej Krajca como copiloto, marcó el mejor tiempo en el tramo urbano de Vallellano, de un kilómetro de recorrido, con un tiempo de 57.8 segundos. El piloto de Skoda venció en una tabla dominada por los pilotos de esta marca, pues los tres siguientes también compitieron con un Skoda Fabia RS.

La segunda plaza la compartieron el irlandés Callum Devine y el polaco Adrian Rzeznik, ambos a cinco décimas del vencedor (58.3). La cuarta plaza la obtuvo el boliviano de Skoda Marco Bulacia con 58.9. Cohete Suárez acabó el día como el mejor español al concluir séptimo a 1.3 segundos de Stritesky. El asturiano pasó así a liderar la tabla del Supercampeonato de España. Este sábado tendrá lugar una etapa intensa con seis tramos y 103,600 kilómetros cronometrados.

El tramo urbano del Rally Andalucía Sierra Morena, en imágenes / MANUEL MURILLO

Cohete manda en Los Villares

El día arrancó por la mañana con Los Villares como gran foco de atención. Allí se desarrollaron las pasadas de entrenamientos, el ‘shakedown’ y el decisivo tramo de calificación, sobre un trazado de 6,380 kilómetros, clave porque iba a marcar el orden de salida para la etapa de mañana.

En ese primer pulso serio, José Antonio Suárez y Alberto Iglesias fueron los más rápidos con su Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, confirmando que han llegado a Córdoba con ambición y ritmo desde el primer metro competitivo. El piloto asturiano, al volante de un Skoda Fabia RS, firmó el mejor crono con un tiempo de 2.56.4 minutos y dejó claro desde el primer momento que aspira a pelear por todo en la prueba cordobesa.

La igualdad, no obstante, fue máxima en este primer examen serio del rally. A solo dos décimas del español terminó el vigente campeón europeo, el polaco Miko Marczyk, también con un Skoda Fabia RS, tras detener el crono en 2.56.6. El tercer puesto fue para otro piloto polaco, Jakub Matulka, que completó el tramo en 2.56.9, apenas cinco décimas más lento que el líder.

Un tramo diseñado para el espectáculo

Por la tarde esperaba un tramo urbano en Vallellano, en pleno casco urbano, de un kilómetro de recorrido y diseñado para el disfrute de los aficionados. Los pilotos tuvieron que rodear varias rotondas y hasta un salto que obligaba a ‘volar’ a los pilotos y sus coches. Unas macetas formaban las rotondas, para así vender en todo el mundo la imagen de los bellos patios cordobeses.

El vigente campeón europeo, el polaco Miko Marczyk (Skoda Fabia RS), abrió la carrera con un tiempo de 59.1 segundos que prometía estar entre los mejores. Finalmente concluyó octavo a 1.4 segundos del vencedor.

El registro del polaco duró menos de diez minutos como el mejor tiempo, hasta que lo rebajó por dos décimas el piloto oficial de Lancia en Italia, Andrea Mabellini (59.0) con su flamante Lancia Ypsilon. Mientras, miles de aficionados cordobeses disfrutaban del rugido de los coches sobre el asfalto. La mascota ‘Rafalín’ también daba espectáculo a su manera en Vallellano.

El irlandés Callum Devine, durante el recorrido con su Skoda Fabia RS. / Manuel Murillo

Llegan los mejores tiempos

El polaco Jakub Matula (Skoda Fabia RS) igualó el tiempo de Mabelini al firmar también un tiempo de 59.0 segundos. La noche cayó sobre los participantes pero no la competición en la ciudad de Córdoba.

El checo Dominik Stritesky (Skoda Fabia RS) sorprendió a todos los presentes al conseguir el mejor tiempo con 57.8 segundos. Los Skoda dominaban un tramo preparado para probar la pericia de los pilotos.

Ya no hubo más cambios de líder pero sí en el resto de los puestos de podio. El irlandés Callum Devine (Skoda Fabia RS) consiguió el segundo mejor tiempo con 58.3 segundos, a cinco décimas del líder. El mismo tiempo que Devine obtuvo a continuación el polaco Adrian Rzeznik (Skoda Fabia RS).

La general definitiva

La general del tramo de Vallellano concluyó con el triunfo del checo Stritesky (Skoda Fabia RS) con 57.8 segundos, seguido del irlandés Devine (Skoda Fabia RS) y el polaco Rzeznik, ambos a cinco décimas, del boliviano Marco Bulacia (Skoda Fabia RS) a 1.1 segundos y del italiano Mabellini (Lancia Ypsilon) a 1.2. Cohete Suárez (Skoda Fabia RS) fue el mejor español, séptimo a 1.3 segundos.