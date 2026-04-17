Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba se jugará el título en una jornada de infarto: visitará al descendido Castillo de Gorraiz en un día de locura
El conjunto blanquiverde afronta en Navarra la última jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB con muchas opciones de acabar primero, en una jornada en la que habrá varios enfrentamientos directos
El Coto Córdoba de Baloncesto llegará en la tarde de este sábado a la jornada final de la fase regular en el Grupo Oeste de la Segunda FEB de baloncesto. Los siete partidos tendrán lugar a partir de las 20.00 horas. El conjunto cordobés visitará la localidad navarra de Sarriguren para enfrentarse al Castillo de Gorraiz Valle de Egües. Carlos Betanzos y Gerardo Bernabéu dirigirán el encuentro.
La Liga en el Grupo Oeste no ha podido llegar más apretada a la última jornada. Solo tres equipos no se jugarán nada. El resto pelearán por mejorar sus posiciones en la lucha por el ascenso o el descenso. El bloque que entrena Gonzalo Rodríguez iniciará su partido en Navarra al frente de la tabla, si bien empatado a 17 victorias con el Baloncesto Valladolid y el Caja87. A un triunfo tiene al Biele ISB Iraurgi y al Starlabas Morón.
Se encuentra tan igualado todo, que podría acabar el día como campeón perdiendo y no conseguirlo ganando. La clave estará en los resultados de los partidos Castillo de Gorraiz-Coto, Caja87-Morón y Biele ISB-Valladolid. Hasta un quíntuple empate podría llegar a producirse.
El Coto, el favorito a llevarse el título
El conjunto blanquiverde cuenta con la gran ventaja de enfrentarse a un equipo que ya está matemáticamente descendido a la Tercera FEB. Por tanto, saltará a la cancha como claro favorito. De ganar, sería campeón, salvo que al mismo tiempo venciera el Valladolid en Azpeitia y perdiera el Caja87 en San Pablo ante el Morón. El derbi sevillano se presenta caliente con los dos conjuntos separados por una única victoria.
El Coto es por tanto el máximo aspirante a llevarse un título del Grupo Oeste que llevaba buscando desde el mes de octubre. Gonzalo Rodríguez contará con toda la plantilla para este partido tan decisivo. Toda la expedición estará pendiente de lo que ocurra allí y en el resto de canchas con adversarios directos en liza.
Gonzalo Rodríguez: "Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer"
El técnico gallego ve a su equipo con muchas ganas de ganar un partido que va a afrontar "como los demás de la Liga, con la intención de competir y mejorar. No vamos a cambiar de idea. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando lo consigamos, entonces miraremos en los resultados de los otros partidos".
Rodríguez avisa de que "si ahora nos dedicamos a pensar en las eliminatorias que vendrán luego, pues nos estaremos desviando. Eso no quita para estar orgullosos ya de lo que hemos conseguido hasta ahora, sobre todo por la gente que en club hay detrás".
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