El cordobés Antonio José actuará en el descanso del España-Ucrania en El Arcángel

Córdoba se viste de fiesta para recibir a la selección española femenina de fútbol que se disputará mañana un duelo de clasificación para el Mundial de 2027 contra Ucrania. Es por ello, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) han organizado una serie de actividades paralelas, con espectáculo musical incluido en el estadio. Además, han instalado una 'Fan Zone' en gran capitán para ir calentando motores para la gran cita. Todo listo para animar a las jugadoras.

El cantante de Palma del Río, Antonio José, actuará en el descanso del encuentro que tendrá lugar mañana sábado a las 16.00 horas en El Arcángel. De esta forma, el tiempo de descanso se convertirá en una fiesta en el que el cordobés tendrá la oportunidad de cantar, en casa, algunos de sus temas más conocidos y también los hits de su nuevo álbum 'Luz'.

El artista cordobés sigue cosechando éxitos y hace dos años cumplió uno de sus sueños: actuar en el Coso de Los Califas. Actualmente recorre el país con su nueva gira 'Luz' en la que ha pasado por ciudades como Sevilla y Barcelona. Las próximas fechas son Valladolid, Madrid y Marbella. Por el momento, no ha anunciado ningún concierto en Córdoba.

'Fan Zone' en Gran Capitán

Volviendo al encuentro España-Ucrania, este viernes y el sábado se ha instalado una ‘Fan Zone’ en la prolongación de Avenida de Gran Capitán, frente al hotel Córdoba Center, en horario de mañana y tarde. Todos los aficionados que lo deseen podrán disfrutar de esta atracción de manera gratuita. A lo largo de los dos días pasarán por allí decenas de colegios y clubes de la provincia. El horario de la Fan Zone será de 11h a 14:30h y de 17h a 20h el viernes 17 y de 11h a 16h el sábado 18, día del España-Ucrania.

La Fan Zone contará con campitos 3x3, firma de una camiseta gigante, chutómetro, zona de gaming... No faltarán los concursos, los retos y la animación en directo para que la diversión esté garantizada. Los flash tatoos harán las delicias de los más pequeños como lo hará sin duda la pieza estrella de la Fan Zone: la exposición de trofeos.