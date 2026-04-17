Mundial de Brasil 2027
Córdoba se vuelca con La Roja: así fue la espectacular llegada de la selección antes de medirse a Ucrania
Cientos de aficionados reciben a la selección española en la estación de AVE en la previa del partido ante Ucrania
Córdoba ya está completamente volcada con la selección española. La expedición nacional ha llegado este viernes a la ciudad en AVE, en una escena marcada por la expectación y la presencia de numerosos aficionados en la estación, que han querido ver de cerca a los internacionales. La llegada del equipo ha generado un auténtico baño de masas, con seguidores esperando la llegada del tren para dar la bienvenida a los jugadores en la antesala de uno de los grandes eventos deportivos que acoge la ciudad.
Córdoba vive ambiente de gran cita internacional
La presencia de la selección ha transformado el ambiente en Córdoba, que ya respira fútbol en cada rincón. La ciudad se convierte así en epicentro del deporte con motivo del encuentro que enfrentará a España y Ucrania. El recibimiento en la estación refleja el interés que despierta el combinado nacional, con una afición entregada que no ha querido perder la oportunidad de participar en este momento previo al partido.
Con la selección ya instalada en la ciudad, el foco está puesto en el partido de mañana frente a Ucrania (16.00 horas), una cita que ha generado máxima expectación y que reunirá a aficionados y seguidores del fútbol en Córdoba. El encuentro supone una nueva oportunidad para que la ciudad se proyecte como escenario de grandes eventos deportivos, en un ambiente que ya anticipa una gran entrada y un fuerte respaldo desde la grada.
Córdoba, capital del fútbol por un día
La llegada de la selección no solo ha movilizado a los aficionados, sino que consolida a Córdoba como una plaza destacada para el fútbol de primer nivel. La respuesta del público en la estación es solo el primer reflejo de lo que se espera en el partido. Todo está listo para que la ciudad viva una jornada de fútbol marcada por la emoción, el ambiente y la presencia de la selección española.
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