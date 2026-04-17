Córdoba ya vive el España-Ucrania de fútbol: una 'Fan Zone' y más actividades paralelas antes de una cita clave

La selección española femenina de fútbol llegará este viernes a la ciudad de Córdoba para disputar un partido con mucho en juego ante Ucrania. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) han preparado una serie de actos paralelos. La selección hay que recordar que llegará a Córdoba a las 17.45 horas de este viernes para preparar el duelo que el sábado a las 16.00 horas le medirá a Ucrania en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Aquí tienes información del partido.

'Fan Zone' en Gran Capitán

Este viernes y el sábado quedará instalada una ‘Fan Zone’ en la Avenida de Gran Capitán en horario de mañana y tarde. Todos los aficionados que lo deseen podrán disfrutar de esta atracción de manera gratuita. A lo largo de los dos días pasarán por allí decenas de colegios y clubes de la provincia. El horario de la Fan Zone será de 11h a 14:30h y de 17h a 20h el viernes 17 y de 11h a 16h el sábado 18, día del España-Ucrania.

La Fan Zone contará con campitos 3x3, firma de una camiseta gigante, chutómetro, zona de gaming... No faltarán los concursos, los retos y la animación en directo para que la diversión esté garantizada. Los flash tatoos harán las delicias de los más pequeños como lo hará sin duda la pieza estrella de la Fan Zone: la exposición de trofeos.

Los que se acerquen a vivir esta experiencia podrán fotografiarse con la Copa del Mundo y los trofeos de la Nations League. Junto a ellas, la exposición fotográfica Camino a la Estrella, repasa cómo fue aquel triunfo en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Una excusa perfecta para emocionarse con el pasado mientras en Córdoba se hace escala en un nuevo camino rumbo a Brasil.

Una apuesta innovadora por el deporte paralímpico

Además, en esta ocasión Córdoba será testigo de una iniciativa enmarcada en el programa UEFA Grassroots y el programa SOMOS+, y en la que colaboran la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Con el objetivo de promover la inclusión y dar visibilidad a esta modalidad, en la previa del España-Ucrania se celebrará en Córdoba un showcase en los campos 3x3 de la Fan Zone. La exhibición, abierta al público, será el sábado, a partir de las 12:30h, y estarán presentes Fran Castilla, jugador natural de Palma del Río, actualmente en la Fundación Real Betis y considerado como uno de los mejores delanteros del mundo; Taras Sokool, jugador ucraniano del Flamencos A.S; Mohamed Dieng y Óscar Molino, el jugador más joven para amputados español, con 14 años y militante del mismo club.

Aitana Bonmatí celebra un gol en el España-Suiza jugado en septiembre del 2023 en Córdoba. / Francisco González

Un coloquio en el IES López Neyra

El viernes, entre las 12.30 y las 13.30 horas, tendrá lugar un coloquio en el IES López Neyra, al que asistirán el delegado provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Diego Copé, la directora de fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, la directora de fútbol femenino de la RFAF, Daiana Borrego, y la coordinadora federativa de fútbol femenino en Córdoba, María Dolores Santiago.

Jornadas de deporte femenino en el CRV

También este viernes, entre las 18.00 y las 20.00 horas, se desarrollarán las jornadas denominadas ‘Salud, Mujer y Deporte’ en el Centro de Recepción de Visitantes. Participarán personalidades del fútbol femenino como Alba Lora, María Martín, Rocío Gómez-Millán, David Moreno, Laura García, Johanna Alaminos, María Pry y María Suárez. La preinscripción es gratuita y puede hacerse en la página web de la RFEF. Los asistentes recibirán de regalo dos entradas para el partido de mañana en El Arcángel. Puedes preinscribirte aquí.

Entradas a la venta

Paralelamente, todavía quedan entradas disponibles para el encuentro, también en la página web de la RFEF. Puedes adquirirlas aquí. El objetivo de la Federación Española es lograr que durante 48 horas se viva un excelente ambiente de fútbol femenino con motivo de la presencia en Córdoba de la selección española. Durante el descanso del partido habrá una actuación del cantante palmeño Antonio José.