El Córdoba Futsal desafía al campeón de Copa en Jaén con la permanencia en juego

El Córdoba Futsal regresa este sábado a la Liga en la Primera División tras una semana de descanso por la ventana de las selecciones nacionales. El conjunto cordobés visitará el Olivo Arena para enfrentarse al Jaén Paraíso Interior FS a partir de las 17.30 horas.

El conjunto que entrena Emanuel Santoro llega a este choque con la misión de sumar algún punto para acercarse a la permanencia en la categoría. Entre tres y cinco puntos más necesita un equipo que suma 25 hasta el momento, lo que le permite tener un margen de cuatro sobre la zona de descenso, que abre el Family Cash Alzira con 24.

Los cordobeses llegan a un partido marcado por la polémica en los días previos por negarse unos y otros a adelantar su horario. El choque, fijado inicialmente a las 18.30 horas, no permitía al CB Jaén de la Segunda FEB de baloncesto disputar a las 20.00 horas su partido de la última jornada, fijado a esa hora por jugarse todos los partidos de la 26ª jornada en horario unificado. Finalmente hubo acuerdo y el choque comenzará una hora antes para que el CB Jaén pueda medirse al Logrobasket en el mismo pabellón, en un partido decisivo en la lucha por la permanencia.

Pescio protesta una jugada en el Córdoba Futsal-Jaén Paraíso Interior de la primera vuelta. / A.J. González

A por la sorpresa en Jaén

Los jugadores de Santoro se desplazan a Jaén con la intención de dar la campanada ante un rival superior, al que sin embargo superó en la primera vuelta por 4-1, entonces en el mejor momento de la temporada de los cordobeses. Mucho han cambiado las cosas desde aquel Córdoba Futsal-Jaén Paraíso Interior del pasado mes de noviembre. Los cordobeses solo han sumado dos victorias en trece partidos desde entonces, amén de quedarse sin una plaza en la Copa de España, a la que por entonces aspiraban.

Mientras, el Jaén FS ganó la Copa de España hace un mes y se encuentra octavo en la tabla, en plena lucha por ganarse un puesto en las eliminatorias por el título. El Córdoba Futsal ya sabe lo que es ganar en Jaén, lo que ha conseguido en dos ocasiones.

Santoro contará con toda la plantilla, también con el portero Fabio, recién llegado de jugar con la selección española en dos amistosos contra Finlandia. El derbi promete dar espectáculo en el Olivo Arena.