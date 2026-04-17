‘Cohete’ Suárez golpea primero en el Rally Sierra Morena y enciende Córdoba antes del tramo urbano

El 43º Rally Andalucía Sierra Morena Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya ha entrado en velocidad de competición. Después de la salida oficial, celebrada el jueves en la Plaza de las Tendillas, la prueba cordobesa ha iniciado este viernes su primera gran jornada sobre el terreno con toda la maquinaria del FIA ERC (Campeonato de Europa) en marcha, en una edición que vuelve a situar a Córdoba en el escaparate continental del motor.

La mañana del viernes ha tenido a Los Villares como gran foco de atención. Allí se han desarrollado las pasadas de entrenamientos, el shakedown y el decisivo tramo de calificación, sobre un trazado de 6,380 kilómetros, clave porque iba a marcar el orden de salida para el arranque real de la carrera, previsto para este viernes a las 20.00 horas en el tramo urbano de Vallellano. En ese primer pulso serio, José Antonio Suárez y Alberto Iglesias han sido los más rápidos con su Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, confirmando que llegan a Córdoba con ambición y ritmo desde el primer metro competitivo.

Cohete Suárez, en el tramo de calificación con su Skoda Fabia RS. / Manuel Murillo

Cohete Suárez marca el mejor tiempo

José Antonio “Cohete” Suárez comenzó con fuerza su participación en el Rally Sierra Morena y se convirtió en el gran protagonista del tramo de calificación. El piloto asturiano, al volante de un Skoda Fabia RS, firmó el mejor crono con un tiempo de 2.56.4 y dejó claro desde el primer momento que aspira a pelear por todo en la prueba cordobesa.

La igualdad, no obstante, fue máxima en este primer examen serio del rally. A solo dos décimas del español terminó el vigente campeón europeo, el polaco Miko Marczyk, también con un Skoda Fabia RS, tras detener el crono en 2.56.6. El tercer puesto provisional fue para otro piloto polaco, Jakub Matulka, que completó el tramo en 2.56.9, apenas cinco décimas más lento que el líder.

El arranque del rally deja así una primera referencia de peso en favor del vigente campeón del Supercampeonato de España, en una prueba con un cartel de enorme nivel y con Córdoba convertida una vez más en punto de encuentro entre los grandes nombres del panorama nacional y europeo. La edición del 2026 reúne una de las inscripciones más potentes de su historia y vuelve a ejercer como cita inaugural del Campeonato de Europa.

El tramo urbano de Vallellano

Tras la elección del orden de salida, el siguiente gran momento de esta jornada llegará en el centro de la capital. El itinerario oficial sitúa para este viernes a las 20.00 horas el tramo urbano de Vallellano a las 20.05 horas, una superespecial de un kilómetro que servirá de prólogo perfecto antes de que el rally entre ya de lleno en sus dos jornadas grandes del fin de semana.

El sábado concentrará 103,60 kilómetros cronometrados con doble paso por Obejo-Villanueva de Córdoba, Pozoblanco-Villaharta y Espiel, mientras que el domingo quedará reservado para Obejo, Villaviciosa y Villanueva del Rey, tramo este último que ejercerá además como Power Stage. En total, el Sierra Morena recorrerá 13 especiales y 203,80 kilómetros contra el crono dentro de un itinerario global de 870,98 kilómetros.

Con ese menú, el Sierra Morena ya late con fuerza en toda la provincia. Y si la ceremonia de salida encendió el ambiente, el mejor tiempo de ‘Cohete’ Suárez en Los Villares ha terminado de poner en ebullición una edición que promete pelea, espectáculo y un fin de semana de altísimo voltaje sobre el asfalto cordobés.