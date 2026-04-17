El Arcángel acoge a una España que quiere olvidar Wembley ganando a Ucrania

Córdoba como talismán. El Arcángel como escenario para hacer olvidar el traspié del pasado martes en Wembley, ante Inglaterra. La selección española regresa hoy a la ciudad califal, de la que espera el calor que siempre le ha ofrecido para lograr, en este caso, un triunfo ante Ucrania que meta presión a la selección inglesa, líder de su grupo, en el camino hacia el Mundial que se disputará en Brasil el próximo año.

Por la vía directa

La selección española femenina afronta hoy sábado (16.00 horas, Teledeporte) su cuarto compromiso en la fase de clasificación bajo la dirección de Sonia Bermúdez, con el objetivo claro de mantenerse en la lucha por el liderato del grupo. El combinado nacional firmó un arranque sólido tras imponerse a Islandia por 3-0 y a Ucrania por 1-3 en Antalya, aunque el tropiezo más reciente ante Inglaterra, el pasado martes, en Wembley (1-0), decidido por un tempranero gol de Lauren Hemp en el minuto tres, ha frenado su pleno de victorias.

Sonia Bermúdez durante un entrenamiento con la selección española / RFEF

Este resultado adverso, el primero desde la llegada de la nueva seleccionadora, ha complicado momentáneamente las opciones de clasificación directa, reservada únicamente para las primeras de cada grupo. Aun así, el equipo español mantiene intactas sus aspiraciones y todo apunta a que el desenlace se decidirá en el duelo clave frente a Inglaterra previsto para el próximo 5 de junio en Palma de Mallorca, un choque que puede marcar el futuro inmediato del conjunto nacional.

Ya ganó a Ucrania en Turquía

Antes de esa cita, España está obligada a no fallar, empezando por el enfrentamiento ante Ucrania. El conjunto ucraniano no atraviesa su mejor momento y acumula derrotas en todos sus encuentros, aunque presenta una plantilla competitiva que combina jugadoras de su liga doméstica con futbolistas que militan en el extranjero. Entre ellas destaca la delantera Olha Ovdiychuk, actualmente en la Liga turca, quien ya logró ver puerta en el anterior enfrentamiento entre ambas selecciones.

Las jugadoras ucranianas celebran un gol en un reciente encuentro. / @uafwomen

En esta ocasión, Ucrania introducirá cambios en su alineación, con la entrada de Kateryna Samson en la portería tras la lesión de Daria Keliushyhk en el choque ante Islandia. Por su parte, España confía en imponer su superioridad, avalada por los precedentes: tres victorias en tres enfrentamientos oficiales desde 2021, con un balance de catorce goles a favor y solo uno en contra.

Pese a este escenario favorable, el combinado español deberá sobreponerse a varias ausencias de peso. La centrocampista Patri Guijarro no estará disponible tras sufrir un esguince en el partido disputado en Londres, una baja que se suma a las de Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, quienes no fueron convocadas por lesión. Aun así, se espera que España mantenga su nivel competitivo y ofrezca un partido atractivo, con protagonismo ofensivo y dominio del juego desde el inicio.

Sin duda, el mejor revulsivo para el equipo de Sonia Bermúdez estará en la grada. La afición cordobesa aportará el aliento necesario para que la selección española supere con garantías al combinado ucraniano. Se prevé que El Arcángel registre una buena entrada, a imagen de su inmediato precedente: en septiembre de 2023 se registró una de las mejores entradas de un partido de la selección: 14.194 aficionados llenaron las gradas de El Arcángel en el triunfo ante Suiza. Ahora aspira a volver a ser talismán.