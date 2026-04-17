TENIS
Alcaraz renuncia al Mutua Madrid Open por lesión por segundo año consecutivo
El tenista murciano se retiró del torneo de Barcelona por molestias en su muñeca y su baja se suma a la de Djokovic, con Sinner todavía en duda
Carlos Alcaraz ha anunciado a través de sus redes sociales que no disputará el Mutua Madrid Open que se disputa las dos próximas semanas. La lesión de muñeca que le obligó a retirarse del torneo de Barcelona es más importante de lo que parecía a primera vista y ha forzado al murciano a no jugar el Masters 1000 español por segundo año consecutivo.
"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha trasladado Alcaraz a través de sus redes sociales.
Horas antes, Novak Djokovic también había anunciado que no disputaría el torneo de la Caja Mágica madrileña. Y se mantiene la duda de si Jannik Sinner, el número uno del mundo, acudirá a la capital española o si priorizará alargar su descanso hasta el Masters 1000 de Roma, el siguiente gran torneo del calendario.
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