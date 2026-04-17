Final de la Copa del Rey
Los aficionados de Atlético de Madrid y Real Sociedad desembarcan en el centro de Sevilla para la final de la Copa del Rey
Los aficionados de ambos conjuntos están ya desplegados por distintas zonas de la capital hispalense como Triana, la Alameda o el centro histórico
Domingo Díaz
Ya han llegado. Los aficionados de Atlético de Madrid y Real Sociedad ya se pasean por las calles de Sevilla con ganas de vivir una nueva final de la Copa del Rey. Colchoneros y txuri-urdines disfrutan de la capital hispalense por las calles del centro histórico. Se espera que lleguen más de 50.000 aficionados al fútbol con entrada y alguno que otro sin ella.
La Policía Nacional también está ya desplegada para evitar posibles incidentes relacionados con el fútbol en puntos del centro como Puerta Jerez. Las autoridades han informado de que habrá 1.617 agentes de la Policía Nacional, 679 efectivos de la Guardia Civil y 230 miembros de la Policía Local, que se encargarán del control de tráfico, la vigilancia de la venta ambulante y la supervisión de zonas de ocio como Plaza Nueva o San Francisco.
Este viernes, ambas aficiones estarán por la ciudad, pero el grueso de hinchas llegará este sábado. Todo está presto en las dos zonas acotadas para que los aficionados de uno y otro equipo disfruten. Las fan zone se encuentran separadas para que no haya problemas en la fiesta del fútbol. Los colchoneros irán al aparcamiento de Las Moreras, junto al Parque del Alamillo. Los txuri-urdines estarán en la Avenida de Carlos III, junto al apeadero del tren en La Cartuja.
Por el momento, reina el buen ambiente. El mayor problema previsto para ambas aficiones este sábado será el calor. Se espera que se alcancen los 34 grados, por lo que vascos y madrileños tendrán que recurrir al ingenio para escapar del sol.
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