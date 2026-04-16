Rally Sierra Morena: desafío superado

El pasado año en las páginas de este periódico analizaba el enorme reto y gran desafío que suponía para Córdoba el desarrollo del Rally Internacional Sierra Morena por su inclusión como prueba puntuable para el Campeonato de Europa de Rallys (ERC), siendo la única carrera española inserta en la escaleta continental de la especialidad, así como en el SuperCampeonato de España de Rallyes (S-CER).

Desafío

Pues bien, Córdoba respondió al reto con nota superando el desafío y tanto el club organizador (ACC) como las instituciones, los medios de comunicación y sobre todo la entendida afición cordobesa acreditaron su buen trabajo, logrando superar con creces la inspección de la FIA y revalidando su presencia en el Europeo de este año.

Uno de los vehículos participantes en la pasada edición del Rally Sierra Morena. / Bruno Penas

En ese sentido, el presidente del Automóvil Club, Manuel Muñoz Romero, reitera su satisfacción y su agradecimiento a todo el pueblo de Córdoba «por su implicación directa en el buen desarrollo de la carrera» y a pesar de que en esta ocasión se contará con menos equipos espera que «el apoyo al rallye y el comportamiento de la afición sea ejemplar con el fin de seguir en la élite de los rallyes dentro del Campeonato de Europa».

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, buen aficionado al mundillo de las cuatro ruedas, señala que «la organización de un encuentro de este calibre ajustándose a los estándares de máximo nivel de competición siempre es un reto, pero se estuvo a la altura y eso se reconoce. Estamos en un lugar que nos pertenece».

'Marca Córdoba'

El primer edil cordobés reconoce que «este evento, además de una cita automovilística de primer nivel, también es ‘Marca Córdoba’ y nos proyecta en todo el mundo. Tiene un impacto directo en nuestra economía, en el turismo y en la promoción de toda la provincia. Por tanto, considero importante dar respaldo institucional a una iniciativa que supone un impacto directo superior a los 22 millones de euros, que cada vez crece más y que además es inseparable de la identidad de Córdoba».

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante la presentación de los tramos del Rally Sierra Morena del año pasado, primera ocasión en la que fue valedero para el Europeo.. / MANUEL MURILLO

Y le pide a la afición racing que «asista a los tramos que sea posible y que aproveche para disfrutar con seguridad de un evento único que ya es de todos los cordobeses. Y que valoremos el trabajo realizado por la organización para traer a nuestra ciudad un evento único, consolidado y de trascendencia internacional».

En esta 43ª edición la prueba cordobesa cambia por primera vez en su historia su nomenclatura oficial pasando a llamarse Rally de Andalucía Sierra Morena, con el apoyo y colaboración de la Junta de Andalucía. Y su presidente, Juanma Moreno, explica que «Córdoba convierte a Andalucía en el epicentro del mundo del motor europeo, así que representa un enorme orgullo que una prueba de este nivel, prestigio, esfuerzo y trabajo lleve el nombre de Rally de Andalucía».

Para el máximo mandatario andaluz no es habitual acoger el inicio del calendario del Campeonato de Europa y hacerlo en Córdoba por segundo año, con una trayectoria de cuatro décadas organizando una de las mejores citas deportivas del año. «Es una demostración más de la capacidad de Andalucía y de toda la provincia de Córdoba para organizar una prueba al más alto nivel internacional», señala Juanma Moreno.

El presidente de la Junta asegura que «es emocionante ver a tanta gente implicada dando lo mejor de sí, para que la marca Andalucía brille en todo el mundo. Así que estoy convencido de que esta 43ª edición del Sierra Morena volverá a ser un éxito de organización, de público, y deportivo para todos los equipos».