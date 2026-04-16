Florentino bajó al vestuario en Múnich: “Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable”

Florentino Pérez bajó al vestuario al finalizar el partido entre el Real Madrid y el Bayern en Múnich y habló con los futbolistas. El presidente comenzó agradeciendo el esfuerzo a sus futbolistas: “Aprecio vuestro esfuerzo hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos”. El máximo mandatario blanco fue muy crítico con el rendimiento de los suyos: “Sabéis la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”. En todo momento el dirigente mostró un semblante muy serio ante los jugadores y el cuerpo técnico.

Arbeloa no seguirá y fiasco de los fichajes

Florentino mantendrá en el banquillo a Álvaro Arbeloa hasta final de temporada para ganar tiempo mientras peina el mercado en busca del entrenador que dirigirá el año que viene al equipo blanco. Pérez no se refirió a las posibles salidas del cuerpo técnico o de futbolistas en la plantilla, pero sí dejó claro que los jugadores del plantel no han estado a la altura de las expectativas que puso el club.

Especialmente los fichajes de esta temporada, de los cuales Arbeloa solo contó con Trent Alexander-Arnold en el once que saltó al Allianz Arena de Múnich. Mastantuono saltó al campo en el descuento, mientras Carreras y Huijsen vieron el partido desde el banquillo. Cuatro refuerzos que no han estado a la altura de lo esperado y de los casi 180 millones de euros que se ha gastado en ellos el Real Madrid. A ellos se pueden sumar los 60 millones que se gastó el club en el brasileño Endrick, que fue cedido en enero al Olympique de Lyon por decisión del entonces técnico del club, Xabi Alonso.

Florentino no puso paños calientes a la hora de calificar el rendimiento de la plantilla en esta segunda temporada en blanco. “Sabéis que ser jugador del Real Madrid es un privilegio para un futbolista y todos quieren vestir la camiseta de nuestro club. Además de ser un privilegio también supone una responsabilidad vestir esta camiseta y muchos de ustedes no han cumplido con esa responsabilidad. No se ha estado a la altura de la exigencia del club”.

El Real Madrid enlaza su segunda temporada sin títulos relevantes, porque en 2024-25 conquistó la Supercopa de Europa e Intercontinental, finales ‘heredadas’ del buen año con Carlo Ancelotti en la 2022-23. El Real Madrid no enlazaba dos temporadas sin títulos de relevancia desde 2008-09 y 2009-10. Temporadas que coinciden con el desembarco de Kylian Mbappé en la plantilla blanca. En estas dos temporadas, el Real Madrid ha perdido 27 de sus 107 últimos partidos. Lo que arroja un ratio de una derrota cada cuatro partidos cuando venía de sufrir 2 derrotas en 68 partidos con Ancelotti. En este curso los blancos acumulan 49 partidos, de ellos 28 han sido con Xabi Alonso en el banquillo (20 victorias, 3 empates y 5 derrotas) y 21 con Arbeloa (13 victorias, 1 empate y 7 derrotas).

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Florentino concluyó su corta intervención en el vestuario visitante exigiendo a sus futbolistas “finalizar al menos con dignidad esta temporada”, de la que restan seis partidos de liga a los blancos. Entre ellos el clásico que tendrán que jugar en Barcelona en el Camp Nou el próximo 10 de mayo. La temporada finalizará el 24 de mayo recibiendo al Athletic Club y después sus internacionales se marcharán con sus selecciones a jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sobre esto, algo que tampoco ha gustado al madridismo es que ayer el Real Madrid alinease por primera vez en su historia en la Copa de Europa un once sin un solo jugador español en el mismo. Algo que tampoco hizo gracia al presidente.