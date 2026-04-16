El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas

El Rally Andalucía Sierra Morena del 2026 ya ha comenzado. La salida oficial, celebrada en Las Tendillas, abrió la segunda edición de este evento dentro del calendario del Campeonato de Europa.

El arranque del segundo mejor rally de España contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, el delegado en Córdoba de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Eduardo Lucena, el vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo José Vicente Medina y el director del rally, Manuel Muñoz.

Las Tendillas y las calles más cercanas se llenaron de cordobeses con ganas de disfrutar del paso de los coches. Un total de 73 coches van a participar en esta edición, un 37,6% menos con respecto a la cifra del 2025.

La salida oficial del Rally Andalucía Sierra Morena 2026, en imágenes / MANUEL MURILLO

Los mejores pilotos del continente

La organización ha reunido este año a los mejores pilotos del continente, todos con ganas de subir al podio en la prueba que abre el campeonato. La lista de inscritos la lidera el finlandés Teemu Suninen (Skoda Fabia RS), que el año pasado era piloto oficial de Hyundai en el Mundial.

También estará una estrella emergente como es el sueco Calle Carlsberg (Citröen C3), que el año pasado quedó segundo en la clasificación júnior de Córdoba y al final fue campeón de Europa júnior.

También competirán el francés Tristan Charpentrier (Skoda Fabia RS) y dos campeones de Europa, el del año pasado, el polaco Miko Marczyk (Skoda Fabia RS), y el italiano Giandoménico Basso (Skoda Fabia RS).

El público aplaude a los irlandeses William Creighton y Liam Regan, tras la salida en Las Tendillas. / Manuel Murillo

El esperado regreso de Lancia

El italiano Andrea Mabellini (Lancia Ypsilon) encabezará a los coches de la marca Lancia, presente en Córdoba por primera vez en más de 30 años.

Otros pilotos destacados son el rumano Simone Tempestini (Skoda Fabia RS), el británico Philip Allen (Toyota Yaris GR) y los irlandeses Callum Devine (Skoda Fabia RS) y William Chreighton (Citröen C3).

Los mejores españoles

La prueba también puntuará para el Supercampeonato de España. Por este triunfo, entre otros, lucharán el asturiano José Antonio ‘Cohete’ Suárez (Skoda Fabia RS) y los coruñeses Iván Ares (Totoya GR Yaris), Roberto Blach (Totoya GR Yaris) y Jorge Cagiao (Citröen C3).

Cohete Suárez ya sabe lo que es ganar el Sierra Morena, pues se impuso en 2021. Además finalizó tercero en 2024 y 2025. Ares ha subido cinco veces al podio, ya que ha sido segundo en los años 2015, 2019 y 2022 y tercero en 2017 y 2023.

José Luis Peláez (Toyota GR Yaris), Unai de la Dehesa (Citröen C3), Álvaro Muñiz (Skoda Fabia RS), Marco Bulacia (Skoda Fabia RS) y Nuria Pons (Skoda Fabia RS) figuran igualmente entre los inscritos en la competición. No estarán presentes mientras otros pilotos destacados del Supercampeonato de España y habituales en el Sierra Morena como Pepe López (Hyundai i20N) y Diego Ruiloba (Lancia Ypsilon HF) Rally 2). Pons y la rumana Alexandra Teslovan (Ford Fiesta) son las dos mujeres pilotos participantes en el rally cordobés.

Manuel Muñoz, la mascota del rally, ‘Rafalín’, Salvador Fuentes, Eduardo Lucena, Isabel Albás y José Vicente Medina. / Manuel Murillo

La presencia cordobesa

La representación cordobesa la formarán Javier Vázquez, Bernardo Córdoba y Juan Meléndez, los tres con un Renault Clío, además de once pilotos del Automóvil Club de Córdoba, la entidad organizadora, con Francisco Mata y Antonio Madueño a la cabeza. Más del 80% de pilotos son extranjeros, lo que da una idea de la dimensión que ha alcanzado la prueba.

El impacto económico volverá a ser importante. Un estudio de la Universidad de Córdoba cifró en 22,5 millones de euros el retorno económico de la pasada edición. Hay que tener en cuenta que la prueba podrá verse en directo a través de Dazn. Además, Teledeporte tiene previsto retransmitir en directo el último tramo del domingo.

La jornada del viernes

La edición número 43 del Rally Andalucía Sierra Morena solo dio ayer sus primeros pasos. Este viernes empezará la competición propiamente dicha. Por la mañana, entre las 12.00 y las 14.00 horas, tendrá lugar el tramo de calificación en el entorno de Los Villares. Allí se decidirá el orden de salida del primer tramo, el urbano de un kilómetro que se celebrará en la Avenida de Vallellano.

Los coches tendrán que cumplir en Vallellano con un recorrido con varias rotondas y un salto. El tramo comenzará a las 20.00 horas y terminará sobre las 22.30 horas.

El sábado y el domingo llegarán las jornadas más intensas con tramos por la mañana y por la tarde que pasarán por Obejo, Villanueva de Córdoba, Villaharta, Pozoblanco, Espiel, Villaviciosa de Córdoba y Villanueva del Rey. El Sierra Morena dará mucho espectáculo