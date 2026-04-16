España se la juega en Córdoba: obligadas a ganar en El Arcángel para presionar a Inglaterra

La selección española femenina ya ha pasado página tras la ajustada derrota sufrida el pasado martes en Wembley (1-0). El combinado nacional se centra exclusivamente en su próximo compromiso: la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027, que tendrá como escenario el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel este sábado a las 16.00 horas.

El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez completó el miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una sesión de recuperación marcada por la gestión de cargas. Mientras las titulares en Londres realizaron ejercicios de regeneración, el resto del grupo trabajó la activación con la vista puesta en Ucrania, el rival que cerrará esta ventana internacional de abril.

La baja de Patri Guijarro

La nota negativa de la semana la protagoniza Patri Guijarro. La centrocampista balear causó baja en la concentración tras confirmarse que sufre un esguince en el tobillo derecho, producto de una fuerte torcedura en el tramo final del duelo ante Inglaterra. La jugadora ya ha regresado a Barcelona para iniciar su rehabilitación, dejando un hueco importante en el esquema de Bermúdez y encendiendo las alarmas en el club azulgrana de cara a las semifinales de la Champions.

Patri Guijarro se adelanta a Giovanna Hoffmann en un España-Alemania. / Efe / Gaetani Bally

Desembarco en la capital califal

La hoja de ruta de la selección está definida. Tras realizar un último entrenamiento suave este viernes por la mañana en Las Rozas, la expedición nacional tomará el AVE a las 16.00 horas con destino a Córdoba, donde tiene prevista su llegada en torno a las 17.45 horas.

Sonia Bermúdez durante un entrenamiento con la selección española / RFEF

Este jueves se volvían a ejercitar las jugadoras de Bermúdez en el campo D de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Una sesión larga e intensa que comenzaba a las once y cuarto de la mañana y que concluía hora y media más tarde. El equipo practicó a conciencia y al máximo exprimiendo cada orden y ejecución de todos los ejercicios con el fin último de afinar preparativos en todos los aspectos (físicos, técnicos y tácticos) antes de medirse a Ucrania.

El partido en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, correspondiente a la cuarta jornada del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil es el segundo y último de esta ventana para el combinado nacional. Será la segunda vez en poco más de un mes que ambos conjuntos se vean las caras tras el triunfo 1-3 en Antalya (Turquía) el pasado 8 de marzo. Los goles de Edna, Corrales y Vicky López dieron los tres puntos a domicilio. Ahora, en casa, ante el público de las gradas del coliseo ribereño, la selección quiere volver a sumar de tres.

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A su llegada, el equipo nacional se alojará en un céntrico hotel de la ciudad y, a las 18.30 horas, el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel acogerá las ruedas de prensa oficiales previas al encuentro. Córdoba volverá a volcarse con el fútbol femenino en una cita donde la victoria es imperiosa. Actualmente, Inglaterra lidera el grupo con 9 puntos, seguida de España con 6. Un triunfo ante el combinado ucraniano —colista del grupo sin puntuar— permitiría a las españolas seguir presionando por el liderato y consolidar su camino hacia la cita mundialista de Brasil.