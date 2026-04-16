El Cajasol Ángel Ximénez recupera a Gonzalo Ribeiro en su lucha por la permanencia

El Cajasol Ángel Ximénez ha cerrado la incorporación del central portugués Gonzalo Ribeiro, un jugador que ha llegado a la entidad pontana procedente del Al Arabi. El luso ha firmado hasta el final de la presente temporada.

La entidad que preside Mariano Jiménez ha acelerado incluso las gestiones para que esté disponible el próximo sábado en el duelo que los cordobeses jugarán a las 17.00 horas frente al Bathco Torrelavega en el Alcalde Miguel Salas.

El portugués iniciará así su segunda etapa en Puente Genil, pues formó parte de este club anteriormente en las campañas 22-23 y 23-24. La segunda no la terminó, pues en el mes de marzo se marchó Al Arabi, el equipo en el que se encontraba jugando cuando estalló el conflicto bélico de Oriente Medio. Al parar la competición en Catar, Ribeiro ha podido fichar por los pontanos, como ya hizo el lateral Benhalima al llegar hace dos semanas desde el Al-Sulaibikhait de Kuwait.

Ribeiro lanza a portería en su anterior etapa en Puente Genil. / José Saldaña

Un jugador líder en ataque

Ribeiro se marchó en marzo del 2024 del Ángel Ximénez siendo su máximo goleador en esa temporada. Su marcha la notó tanto el equipo que dirigía Paco Bustos que pasó de tener apalabrada la permanencia, con diez jornadas por delante, a tener que esperar a la última jornada para evitar la promoción.

El central Ribeiro es el quinto movimiento de los pontanos en el 2026. Inicialmente cambió de entrenador, al destituir a Paco Bustos en enero y fichar al catalán Toni Malla (exPuerto Sagunto). Todavía en enero reforzó la plantilla con el portero brasileño ‘Bombón’ Almeida. Este mes de abril han llegado tres nuevos jugadores, el lateral izquierdo Nori Benhalima, el lateral derecho luso Diego Vieira (Saran HB francés) y ahora el central portugués Gonzalo Ribeiro.

El Cajasol Ángel Ximénez ha querido de esta forma potenciar el plantel ante las bajas por lesión de jugadores como los lesionados Domingo Luis Mosquera y Leandro Semedo y del lateral izquierdo serbio Borivoje Djukic, que abandonó el club por decisión propia en enero.

Una situación deportiva límite

El equipo de Puente Genil ocupa plaza de descenso a seis jornadas del fin de la Liga con 14 puntos, a uno de la zona de permanencia, que marcan el Nava, el Cangas y el Huesca con 15. Por detrás tiene al Guadalajara, colista con 11.