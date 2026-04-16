"Awa destacaba física y técnicamente, vivía conmigo, era una niña muy madura"

Awa Fam ha cumplido su sueño de alcanzar la máxima competición del baloncesto mundial, la WNBA, tras ser elegida el pasado lunes en el número 3 del draft por los Seattle Storm. La valenciana, a sus 19 años ha cumplido su gran sueño. Un sueño que arrancó cuando con tan sólo 12 años su familia y ella decidieron que lo mejor para su futuro, para forjarse como jugadora era trasladarse a València e integrarse en la cantera del Valencia Basket, un club que por aquel entonces empezaba a apostar fuerte por impulsar el baloncesto femenino.

Una Awa de 12 años, ya mucho más alta que la media de las niñas de su edad, un diamante en bruto, llegaba a l’Alqueria del Basket con la máxima ilusión. También con miedos, con dudas. Y allí encontró una segunda familia.

Su primera entrenadora recuerda sus inicios

Una de las personas que marcaron aquellos inicios de Awa en València fue Laura Lago, su primera entrenadora en l’Alqueria del Basket: “Me habían dicho que había una cría que venía de Santa Pola, que tenía un perfil que podía ser muy bueno para el Valencia Basket y que venía a probar”, recuerda Laura, en declaraciones a SUPER. Ya en aquel entonces, Awa tenía unas condiciones privilegiadas: “Destacaba físicamente, pero también tenía unas condiciones técnico-tácticas muy interesantes. Cuando acabó la sesión, nos enteramos que era un año más pequeña de la edad que creíamos que tenía”.

Desde el primer momento, Awa Fam fue siempre por delante, un paso más de lo que marcaba su edad. Así lo recuerda Laura Lago: “Al año siguiente estaba con notros en el Infantil, pero tampoco tardó en subir con Manolo Real al cadete. Luego volvía de forma esporádica al Infantil y jugó la Minicopa. Para ella, su equipo esta el Infantil y siempre que podía venía a los entrenamientos, a los partidos, para estar con las niñas de su edad, sus amigas”.

La próxima jugadora de los Seattle Storm lideró un momento histórico para la cantera taronja, como recuerda su primera entrenadora: “Hace ya seis años, justo antes de la pandemia, a principio de Marzo, el Dia de la Dona, ganamos la Minicopa LF Endesa con Awa Fam”.

Destacó desde el primer momento

Desde el primer momento, Awa Fam mostró una madurez y una determinación clave en su crecimiento como jugadora: “Entendía muy bien el juego, tenía una gran capacidad de trabajo y era muy grande”.

Laura Lago no sólo era la entrenadora de Awa Fam, su vínculo era mucho mayor. Por aquel entonces, las jóvenes promesas que fichaba el club que venían de fuera de València, se integraban en casas particulares con entrenadoras e integrantes del cuerpo técnico de l’Alqueria que se encargaban de velar por su bienestar y por que se sintiesen arropadas y en casa. “Fui tutora de Awa vivía conmigo y solo puedo decir cosas buenas de ella en todas las facetas. Era una niña muy madura, con una capacidad de organización tremenda, muy ordenada y tenía muy buena educación, era muy respetuosa siempre. A nivel académico también era muy responsable, siempre estaba pendiente de los deberes y de llevarlo todo al día”.

Desde el primer momento tanto Awa como su familia aceptaron el sacrificio de la separación, de tener que dejar su casa, su entorno, para intentar cumplir un sueño: “La acompañas cuando se viene tan pequeña a vivir sola sin su familia, pero el esfuerzo era el de ella, que tomaba decisiones con el club y con sus padres. Tiene una educación excepcional que le veía de su familia”.

Laura Lago resalta la capacidad de liderazgo y compañerismo que siempre mostró Awa: “Las niñas de su edad eran sus amigas y eso estaba por encima del baloncesto. Se preocupa por ellas, se alegra si les va bien y sabe ser una líder. Cuando compite, sabe que ella es un puntal, pero sabe tener los pies en el suelo y está siempre dispuesta a ayudar”.

Awa Fam (sentada), durante un partido, con sus compañeras / SD

Una joya en l'Alqueria del Basket

Laura Lago narra cómo fueron los entrenamientos en la primera etapa de Awa Fam en l’Alqueria del Basket: “Hacíamos con ella el trabajo específico propio de la edad de Infantil: dedos, manos, pies, que también lo trabajaba mucho con Manolo. Hay que hilar muy fino con niñas de estas características y hacer que se sintiese cómoda, que disfrutase. Trabajar con ella la base, tema de dedos, lectura del juego y todo eso, pero no hace falta mucho más a esas edades”.

Awa Fam, al igual que sus compañeras vio truncada la temporada 2020-2021 por la pandemia, aunque eso sí, antes lograron vivir la experiencia de conquistar la Minicopa: “No pudimos jugar el Campeonato de España Infantil porque culpa de la pandemia, pero sí estuvo en la Minicopa y fue una experiencia inigualable. Queríamos que no se les olvidara nunca aquel torneo, que lo disfrutaran, y creo que lo conseguimos. La semifinal contra el Perfumerías fue muy sufrida pero la final ya fue una fiesta. No pensábamos ni en ganar, solo en disfrutar y que no se nos olvidase esa experiencia. Recuerdo que el rival el Girona, el equipo que junto a Juan Carlos, habíamos preparado mejor y nos salió muy bien”.

Awa fue clave en la conquista de la Minicopa / SD

Awa formó parte de una gran generación de jugadoras, como recuerda Laura Lago: “Además de Awa, estaban Lucía Rivas y Alba Caballero y también teníamos muy buena línea exterior. Les decíamos que tiraran porque si fallaban, el rebote iba a ser nuestro muchas veces. Creo que Awa cogió 41 rebotes en esa final. Antes de jugar contra el Perfumerías, le hicieron unas preguntas y dijo ‘esta Minicopa nos la llevamos a casa’. Tenía mucha hambre por ganar y por jugar al baloncesto”.

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Ya por aquel entonces, la entrenadora taronja auguraba un gran futuro a su pupila: “No me planteaba dónde llegaría Awa en aquel entonces, pero sabía que sería donde quisiera. Ya entonces decíaa que quería llegar a jugar en Estados Unidos. Era una niña con muchos sueños, que tenía también los pies en el suelo, pero muchas ilusiones. Después coincidimos también en el primer año de junior y en el Senior B. Recuerdo una vez, en Villareal con el Senior B, le costó bastante el partido y estaba preocupada. No entendía que era pequeña, pero contra el mismo rival en la vuelta, fue otra Awa, muy superior”, concluye Laura.