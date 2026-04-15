El Salerm Puente Genil, ante tres finales por la salvación

El tramo final de la temporada ya no deja margen para el error. El Salerm Puente Genil entra en la recta final de las tres últimas jornadas de la agenda regular de Liga en el Grupo 4 de Segunda Federación con la permanencia en juego y un itinerario que concentra gran parte de sus opciones en tres partidos clave. Tres escenarios distintos, pero un mismo objetivo: seguir en la categoría.

Porque el bloque rojillo, tras su empate del pasado fin de semana frente al pujante Deportiva Minera en el Manuel Polinario (1-1), ya anda haciendo cuentas para escapar de un hipotético regreso al quinto peldaño del fútbol nacional. Son actualmente decimoterceros los pontanos, es decir, posicionados en play out, con 37 puntos en el casillero y a tan solo otros dos de los puestos libres de peligro.

Tres partidos, tres contextos

El primero de esos duelos llevará al Salerm a medirse al Real Jaén, un equipo con aspiraciones altas que busca reengancharse a la pelea por el play off, al que visitará este domingo en el Estadio Municipal de La Victoria (18.00 horas). Un rival exigente, en un campo complicado y con mucho en juego para ambos, que pondrá a prueba la capacidad competitiva de los de Álvaro Cejudo lejos de casa.

Después llegará un escenario completamente diferente. El conjunto rojillo recibirá en el Manuel Polinario al Málaga B, colista y ya descendido matemáticamente. Sobre el papel, es el partido más favorable de los tres, pero también uno de los más peligrosos si se analiza desde la presión: será un encuentro en el que el Salerm estará obligado a ganar para no comprometer sus opciones.

El cierre de este tramo apunta a ser una auténtica final. En la última jornada, el Salerm visitará a La Unión, un rival directo que también pelea por la permanencia. Un partido que, si se cumplen las previsiones, puede decidir el destino de ambos equipos y en el que cada detalle será determinante. Eso sí, antes toca cumplir en las citas anteriores para llegar con vida, matemáticamente hablando, al duelo frente al combinado murciano.

La salvación pasa por competir fuera

Hay un factor que condiciona este tramo final: dos de los tres partidos se jugarán lejos del Manuel Polinario. Las visitas a Jaén y La Unión obligan al Salerm a dar un paso adelante como visitante, su principal asignatura pendiente durante la temporada.

De hecho, aún permanece como el quinto peor visitante de todo el Grupo 4, con apenas diez puntos cosechados entre 45 posibles.

El contexto llega marcado, no obstante, por la vital victoria lograda en Chapín ante el Xerez CD (0-1), un triunfo que refuerza la confianza del equipo y demuestra que el Salerm puede competir y ganar también lejos de su estadio. Ese resultado supone un punto de apoyo importante para afrontar las próximas salidas con una mentalidad distinta.

Los de Cejudo han encontrado en ese triunfo una referencia clara: cuando el equipo mantiene el orden y aprovecha sus momentos, es capaz de imponerse incluso en escenarios exigentes, como el icónico feudo del cuadro jerezano.

Sin margen para el error

Con la clasificación apretada y varios equipos implicados en la lucha por la permanencia, cada partido se convierte en una final. El Salerm afronta este tramo con la obligación de minimizar errores y maximizar resultados, sabiendo que cualquier tropiezo puede complicar seriamente sus opciones.

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El duelo ante el Málaga B aparece como una oportunidad que no se puede escapar, mientras que los partidos ante Jaén y La Unión exigirán el mejor nivel competitivo del equipo de Puente Genil, que ya anda con el reloj en marcha ante la primera de sus tres últimas finales por la supervivencia en la categoría.