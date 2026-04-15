El Real Aeroclub de Córdoba recuerda y homenajea a Francisco Rodríguez Aparicio

El Real Aero Club de Córdoba organizará el Primer Memorial Pakopadel en homenaje a la figura del que fuera árbitro internacional de pádel, Francisco Rodríguez Aparicio, o como la mayoría reconoce el mejor árbitro de pádel del mundo, según informó el Real Aeroclub en una nota de prensa. De esta forma Córdoba rendirá homenaje a su figura y familia un año después de su triste pérdida con la celebración de un torneo que se celebrará del 16 al 19 de abril en sus seis pistas de juego.

60 parejas

La competición cuenta con 60 parejas inscritas y se jugará en tres categorías masculina y femenina: segunda, tercera y cuarta. Además de crearse cuadros de consolación con la disputa de sus partidos a tres sets, con bola de oro si fuese necesaria en caso de igualdad. Todo tendrán un welcome pack y participarán en el gran sorteo propiciado por las marcas especializadas implicadas, al margen de los premios para campeones y subcampeones.

Córdoba recordará al mejor árbitro de pádel del mundo, el cordobés Francisco Rodríguez Aparicio. / CÓRDOBA

Con todo, la competición quedará en un segundo plano, porque el objetivo es recordar su figura reuniendo a un nutrido grupo de amigos. Por ello, el sábado a mediodía se jugarán varios partidos de exhibición entre muchos veteranos del mundo del pádel cordobés, como son los casos de José María Laguna ‘Chía’, Antonio Algar, Enrique Luque ‘Pau’, Paco Rojas, Jacobo Gómez o Antonio Hernández.

La presidenta del Real Aero Club de Córdoba, Isabel Blancas, indicó que fue “una gran idea” cuando llegó la propuesta, por lo que confía en que este torneo “se pueda repetir muchos años. Queremos recordar a Paco siempre”, deseó Blancas.

"Era el mejor"

Por su parte Isabel Albás, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, señaló que “era el mejor y así lo entendía toda la figura del pádel mundial, no sólo sus amigos”. “Paco puso a Córdoba en el mundo y no hay que olvidarlo jamás”, porque “hay que poner en valor lo que hizo por este deporte y la ciudad para que sirva de ejemplo para otros”. “Con trabajo e ilusión todo es posible, el pádel no sería el mismo sin él”.

De su lado el delegado de Deportes de la Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Martín, apuntó que “eventos como éste son los que hacen recordar su legado”, por lo que el torneo tiene que “ser de goce y disfrute para rememorar su figura”.

El secretario general de la Federación Andaluza de Padel, Manuel Sánchez, destacó que “Paco puso la primera piedra de la reglamentación. No sólo se subía a la silla, tocaba todos los palos”. ”Te metía el gusanillo por el pádel”. A la par, Francisco Arrebola, árbitro del torneo y delegado en Córdoba de la Andaluza, destacó que Paco “dejó una huella imborrable en el mundo del pádel”.

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Por último, Enrique Vicente, organizador del torneo y gerente de Stockpadel, añadió que “había que recordar a Paco con un torneo entre amigos que acabará con un perol de convivencia en la clausura”. Agregó que crearon “un logo con la sonrisa del pádel” que representaba Francisco Rodríguez Aparicio en las pistas de pádel de todo el mundo.