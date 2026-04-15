El Rally Sierra Morena revive la leyenda de Lancia con su regreso tras más de 30 años de ausencia

El Rally Andalucía Sierra Morena comenzará este jueves con una de las participaciones más brillantes de toda su historia. El evento, que por segundo año seguido abrirá el calendario del Europeo, contará con una novedad muy especial. Se trata del regreso de los coches Lancia tras más de 30 años de ausencia.

La prueba cordobesa contará con Andrea Mabellini al volante del nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, mientras Francesco Dei Ceci competirá con el Lancia Ypsilon Rally4 HF en el Junior ERC. Para el campeonato europeo, este movimiento tiene un valor especial, ya que la propia organización del ERC subraya que Lancia regresa a la categoría reina en 2026, algo que no ocurría desde principios de los años 90.

Unos de los Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale que este año podrá verse en el Europeo y el Supercampeonato de España de rallys. / CÓRDOBA

Una trayectoria de leyenda

La marca Lancia hizo historia en el mundo de los rallys en los años 70, 80 y 90 al ganar 16 títulos mundiales, once de constructores y cinco de pilotos, entre los años 1974 y 1992. El Lancia Stratos y el Lancia Delta fueron los coches que más éxitos le dieron a la marca. Juha Kankhunen destacó en una época en la que los Lancia luchaban por los títulos con el madrileño Carlos Sainz Sr.

La victoria de De Bragation en 1981

Los Lancia también destacaron en el Sierra Morena. Tres pilotos ganaron el rally cordobés al volante de un coche de la marca italiana. El primer triunfo con un Lancia lo consiguió Jorge de Bragation, con Víctor Sabater de copiloto, en 1981. La carrera se celebró aquel año en pleno mes de junio, para así darle un sitio en el calendario del Campeonato de España. De Bragation ganó con un Lancia Stratos HF por delante de Enrique Villar (Porsche 911).

De Bragation era italiano de nacimiento y con ascendencia georgiana. Durante muchos residió en Madrid, ciudad desde la que llevó a cabo una brillante carrera en la que ganó dos campeonatos nacionales de rallys de asfalto. Precisamente venció en el Nacional de rallys de 1981.

Salvador Serviá, con un Lancia Delta HF 4WD. / A.J. González

El triunfo de Serviá en 1985

Salvador Serviá dio a Lancia el segundo título en 1985. Con Jordi Sabater como copiloto se impuso con un Lancia 037 Rally. Un Carlos Sainz con 23 años ocupó el segundo lugar con un Renault 5 Turbo. Tres años más tarde acabaría segundo con un Lancia Delta HF 4WD. Serviá acabaría ganando el Nacional de asfalto en 1985 y 1986.

Chus Puras gana con Lancia en 1990

El tercer y último título con Lancia lo obtuvo Chus Puras en 1990, con José Arrarte como copiloto y al volante de un Lancia Delta Integrale 16V. Puras tiene todavía hoy el récord de títulos nacionales ganados, con ocho (1990, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2002), igualado con Antonio Zanini.

Hubo dos podios más con coches Lancia, el segundo puesto de Luis Rueda en 1991 y el tercero del cordobés José Luis Toril en 1993. El podio de Toril llegó en un año en el que también se celebró en junio.

Chus Puras, al volante de un Lancia Lancia Delta Integrale 16V. / Francisco González

El podio de Toril en 1993

Toril ve acertada la apuesta de Lancia de volver al mundo de los rallys, además de apuntar que “Lancia lleva un año y medio haciendo tests, con más de 25.000 kilómetros hechos. Los coches los han tenido muchos meses batallando en terrenos duros de tierra y asfalto. El coche va bien pero porque han llevado a cabo un trabajo previo”.

El veterano piloto cordobés ha seguido a los Lancia en los primeros rallys internacionales del año y asegura que “los coches son rápidos, pero también robustos, aguantan todo el rally”.

José Luis Toril pilotó en el Sierra Morena de 1993 un Lancia Delta Integrale. Sobre aquel coche recuerda que “aquel coche lo compramos en 1992 y lo hicimos entero del grupo N. Este coche fue campeón de Andalucía absoluto en 1994. En 1993 se nos dio muy bien el Sierra Morena con este coche. Ese año ganamos también el Grupo N del Campeonato de España”.

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Un coche sólido

De aquel Sierra Morena también cuenta que los pilotos del Grupo N se extrañaban de que les ganara, a lo que respondió que “porque tengo un buen coche y conozco el terreno, no porque me crea mejor piloto que vosotros. Ese coche solo me dejó tirado en el primer rally que lo usé, pues desde entonces no dio ya ningún problema”.