Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición

La 43 edición del Rally Sierra Morena se celebrará del 17 al 19 de abril en Córdoba, convertida esos días en la capital mundial del motor. Debido que este año, la competición cuenta con un tramo competitivo en zona urbana, en concreto en la avenida Conde de Vallellano, y una jornada de exhibición en la Plaza de las Tendillas, el Ayuntamiento de Córdoba ha tenido que elaborar un plan de tráfico y seguridad, para el desarrollo normal del evento y para garantizar la movilidad tanto desde el punto de vista del tráfico de vehículos como peatonal.

El documento fija los cortes de calles en Córdoba desde el lunes 13 de abril a las 07.00 hasta el domingo 19 de abril a las 22.00 horas y establece tres zonas de ocupación de la zona deportiva que afectarán al tráfico del resto de vehículos.

Zona de ocupación 1

La zona de ocupación 1 se ubicará en el recinto ferial El Arenal. En ese espacio se utilizará la calle del Infierno, calle José Ramón García Fernández, calle de la Guitarra y la explanada de parking de autobuses para el montaje del parque de asistencias, reagrupamiento nocturno, parking de organización, participantes, prensa y remolques y zona de oficinas destinada al funcionamiento del evento. Los accesos a esta zona quedarán cortados y solo el personal de organización y personal acreditado podrá entrar. Se prohíbe el estacionamiento en todo este área.

Para el estacionamiento del público asistente, se utilizará la denominada ciudad del feriante, mientras que en los alrededores del estadio del Arcángel se habilitarán los boxes de los equipos participantes. Cuando acaben de repostar los vehículos, saldrán hacia la autovía por Compositor Rafael Castro. La Fan Zone va ubicada en la zona de la calle La Guitarra.

Instantánea tomada durante la pasada edición del Rallye Sierra Morena. / CÓRDOBA

Partido de la Selección Femenina

El día 18, el Rally coincidirá con el partido de la selección femenina de fútbol. El horario del Rally durante esa jornada será de 14.00 a 16.00 h., consistiendo en la llegada de la caravana de la prueba, repostaje y avituallamiento de los equipos. Los vehículos de la organización estacionados en la zona de preferencia, se aparcarán durante esta jornada en el interior del estadio.

Sobre las 18.15 h volverá la caravana a salir hacia el tramo interurbano, teniendo la llegada a la capital sobre las 20 horas. Los vehículos que vengan procedentes de la autovía, se desviarán hacia avenida de las Lonjas, donde se podrá estacionar a ambos lados de la avenida. Igualmente, se cortará el giro de la glorieta del Mercacórdoba hacia el puente del Arenal, evitando la confluencia entre vehículos y peatones. Se invertirá el tráfico desde la avenida de la Diputación por el sentido contrario de avenida Campo de la Verdad.

El estacionamiento de vehículos se realizará en la explanada de la empresa Barea, al igual que se viene realizando durante la celebración de la feria de Mayo. A la salida del partido, los vehículos saldrán de la zona del recinto ferial hacia la calle La Guitarra (donde habilitará un carril de circulación dirección glorieta del centro comercial Eroski) y hacia la izquierda, dirección Plaza Sta. Teresa.

Zona de ocupación 2

La ceremonia de salida del Rally Sierra Morena se hará en la llamada zona de ocupación 2, es decir, desde la calle Cruz Conde hacia Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo y Capitulares. Se utilizará la zona de Capitulares y Claudio Marcelo como zona de espera para el acto, el pódium estará ubicado en Las Tendillas y el pasillo de salida será en Cruz Conde. El montaje se hará el jueves 16 de abril de 00.00 horas a 23.59 h., mientras que la celebración será ese día de 18.00 horas a 23.00 horas. Ese día los vehículos accederán desde la calle Alfaros hacia Capitulares, quedando estacionados al principio de Claudio Marcelo desde donde accederán a la Plaza de las Tendillas y se marcharán por Cruz Conde. La Policía Local solo permitirá el paso a residentes de los vehículos que quieran acceder al centro desde Colón hacia Alfaros.

Señalizaciones de tráfico presentes en el itinerario del Rallye Sierra Morena, junto a La Canaleja y Obejo. / CÓRDOBA

Tráfico en el centro

La salida de vehículos desde San Álvaro permanecerá cortada, aunque la Policía Local permitirá el acceso a los residentes en la Plaza de los Carrillos, y permitirá la salida por la calle Ramírez de Arellano, hacia Osario. El eje de la calle Alfonso XIII se cortará el tráfico a las 17 horas, desviando el tráfico por la calle Carbonell y Morand. La salida de vehículos de los residentes de la zona de la calle García Lovera-Diego León y Plaza de Capuchinas saldrán por Conde de Torres Cabrera hacia Plaza de Colón.

El eje calle Málaga y calle Jesús y María también quedan cortadas al tráfico durante la prueba, mientras que la calle San Fernando se pondrá en doble dirección con el fin de que residentes, hoteles y servicios de emergencia puedan entrar y salir.

Zona de ocupación 3

La zona de ocupación 3 se establecerá en la avenida República Argentina y Conde Vallellano. Se utilizarán los viales izquierdos del último tramo de la avenida República Argentina como zona de reagrupamiento de vehículos participantes y organización, que será en la avenida Conde Vallellano teniendo la salida en la Glorieta Media Luna y la meta en el semáforo previo a la Avenida de los Custodios. Los dos carriles exteriores quedarán abiertos para el servicio público de transporte hasta las 17.00 h del viernes 17 de abril.

Ese día tiene previsto celebrarse la jornada urbana competitiva en la avenida Conde de Vallellano, para ello deberá quedar totalmente cortada al tráfico durante la franja horaria establecida. La Policía Local avisará desde el día 16 de abril a los vehículos estacionados la prohibición de hacerlo en la Avenida República Argentina, Glorieta de la Media Luna Glorieta del Hotel, Juan Montiel Salinas y Pintor López Obrero. En la Avenida Conde de Vallellano se instalará una grada para la visualización de la prueba con capacidad para unas 1500 personas.

El sábado 18 de abril, en la zona de la Calahorra, desde las 20.30h hasta las 22.00h, los pilotos de competición se desplazarán para realizar una serie de entrevistas y fotografías con el skyline de la Mezquita-Catedral. La salida la realizará por la calle Luis Braille hacia la avenida de Cádiz, para volver a la zona de boxes en el recinto ferial del Arenal.