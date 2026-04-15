Esto tiene que pasar para que el Ciudad de Lucena ascienda a Segunda Federación el próximo fin de semana

El fútbol cordobés sigue creciendo a pasos agigantados. El Ciudad de Lucena podría ser nuevo equipo de Segunda Federación este próximo fin de semana. Y es que tras doblegar al Sevilla C el pasado domingo, los de Antonio Jesús Cobos están distanciados a ocho puntos del segundo clasificado, el Dos Hermanas, y podrían certificar su ascenso matemáticamente el próximo sábado en una jornada en la que se medirán al Bollullos el sábado a partir de las 19.00 horas en el Estadio Ciudad de Lucena.

Por su parte, el conjunto nazareno recibe en su estadio el domingo (12.00 horas) a la Real Balompédica Linense, tercer clasificado y luchando por asegurar un sitio en los play off de ascenso, por lo que será una dura prueba para los sevillanos. Los lucentinos se medirán al cuarto clasificado, que también busca hacerse un hueco entre los cinco primeros para disputar las eliminatorias de promoción.

Así son las cuentas para el ascenso

Es por ello, que para que los celestes puedan conseguir su ansiada promoción, haría falta esperar a ver lo que ocurre en el Estadio Municipal Miguel Román. Si los de Cobos vencen y el Dos Hermanas no lo hace, es decir, pierde o empata en su duelo contra el cuadro gaditano, el cuadro de la subbética sería equipo de Segunda Federación a falta de tres jornadas por disputarse.

En otro caso, si el Ciudad de Lucena no consigue pasar del empate y el equipo sevillano no logra sumar, la diferencia entre ambos equipos sería de nueve puntos a falta de nueve por disputarse. Aun así, no se consagraría la promoción matemática porque lucentinos y nazarenos tienen que enfrentarse en la última jornada. Aun así, a favor de los celestes juega el papel del golaverage directo, ya que en el encuentro de la primera vuelta, los cordobeses se hicieron con la victoria (2-4). Para más inri, en la diferencia de goles general, los de Cobos los superan por diez tantos.

La plantilla del Ciudad de Lucena celebrando la victoria ante el Sevilla C. / CÓRDOBA

Eso sí, si el Dos Hermanas iguala el resultado final de los de la Subbética, estos tendrán que esperar hasta la siguiente semana, en la que se medirán al Tomares, para sellar su ascenso. Lo cierto es que de los doce puntos que quedan por disputarse, el Ciudad de Lucena tiene que conseguir cinco, contando además con tres de los cuatro compromisos en su feudo, donde no conoce la derrota en liga desde el pasado 29 de marzo del 2025, es decir, 380 días y 18 partidos.

Y es que el cuadro lucentino tiene una oportunidad de oro para lograr una promoción que, en los últimos años, se le ha resistido. En las últimas seis temporadas ha jugado los play off de ascenso, sin poder cerrarlo en ninguno de ellos. El más cercano fue el curso pasado, donde en un final liguero de infarto, no pudo superar al Salerm Puente Genil, del que se quedó a tan solo tres puntos, y cayó en la segunda ronda de las eliminatorias ante el Club Atlético Central.