La Diputación de Córdoba impulsa el deporte provincial con más de 600.000 euros en ayudas

La Diputación de Córdoba ha vuelto a apostar con fuerza por el deporte provincial con el mantenimiento de sus tres grandes líneas de ayudas, una iniciativa que movilizará más de 600.000 euros y que tendrá un impacto directo en clubes, federaciones, deportistas de élite y competiciones de base a lo largo del territorio cordobés.

El delegado de Deportes, Antonio Martín, fue el encargado de presentar unas convocatorias que, según subrayó, no solo contribuyen al desarrollo de la actividad física y a la mejora de la salud, sino que también se han consolidado como un importante motor económico y un recurso de promoción turística para los municipios de la provincia.

La principal línea de subvenciones estará destinada a clubes, federaciones y deporte adaptado, con una dotación total de 450.000 euros. Esta partida experimenta un incremento con respecto al pasado ejercicio y se dirige a clubes y secciones deportivas con sede en la provincia, excluida la capital. Además, contempla la participación de las federaciones andaluzas que desarrollan actividades en Córdoba, favoreciendo así la organización de circuitos y eventos en distintos municipios.

El Adecor júnior celebra su reciente medalla en el Campeonato de Andalucía júnior de voleibol. / CÓRDOBA

Un impulso al deporte adaptado

Dentro de este bloque, la Diputación reserva también una partida específica de 25.000 euros para el fomento del deporte adaptado, reforzando su compromiso con una práctica deportiva más inclusiva y accesible para toda la ciudadanía.

En el apartado del deporte individual, se mantendrá el programa Sportius Virtute, una línea de ayudas concebida para respaldar económicamente a los deportistas cordobeses de máximo nivel que obtienen resultados destacados en competiciones nacionales e internacionales. Este programa contará en la presente anualidad con una dotación de 70.000 euros, con el objetivo de premiar el rendimiento y estimular la progresión de quienes representan al deporte provincial en la élite.

La tercera línea de apoyo llegará a través del programa Medallero, enfocado a la promoción del deporte base y dotado con 100.000 euros. Su finalidad será sufragar parte de los gastos de participación de clubes y secciones deportivas que compiten con deportistas en edad escolar en campeonatos celebrados en distintos puntos de Andalucía y España, siempre que esa presencia sea consecuencia de los méritos deportivos alcanzados durante la temporada.

Un refuerzo a todos los niveles

Desde la institución provincial se insiste en que estas ayudas persiguen fortalecer el entramado deportivo cordobés en todos sus niveles, desde la base hasta la alta competición, consolidando al deporte como una herramienta de cohesión social, dinamización económica y proyección territorial.

El plazo para solicitar las distintas subvenciones se abrirá una vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia, momento a partir del cual los interesados dispondrán de entre 10 y 20 días hábiles para presentar sus propuestas.