Arbeloa se aferra a la camiseta como táctica ante el Bayern

Álvaro Arbeloa se aferró al escudo del Real Madrid el día que José Ángel Sánchez le comunicó que se hacía cargo de la plantilla del primer equipo supliendo a su amigo Xabi Alonso y ahí sigue. 20 partidos después, suma 6 derrotas y un empate y llega a Múnich sin haber ganado en abril, donde ha perdido con el Mallorca y el Bayern, además de empatar con el Girona.

Más tópicos que pizarra

Preguntado por la apuesta táctica que hará para remontar la eliminatoria, el técnico se volvió a aferrar a la camiseta como táctica. "Somos el Real Madrid, el equipo de las 15 Copas de Europa. Somos un equipo que no se rinde nunca y volveremos con nuestro escudo o sobre él. Nadie que conozca al Madrid piensa que el Madrid gane mañana será un milagro". Una retahíla de lugares comunes y tópicos que ha repetido compulsivamente cuando en sala de prensa en los tres últimos meses. El vestuario hace tiempo que navega entre la autogestión y la impostura de un grupo de estrellas que hacen y deshacen a su antojo en el césped. Empujaron a Xabi Alonso fuera del club, con la connivencia del presidente Florentino Pérez, y ahora han llevado al equipo a una situación límite donde solo le vale remontar para seguir con vida en alguna competición.

Jude Bellingham, uno de los que bajó el pulgar a Xabi, se mostraba categórico en la sala de prensa: "Cualquier derrota en Champions es un desastre, pero dada la situación en que estamos, es una final. Nos jugamos mucho y debemos jugar bien. Es un todo o nada, es nuestra mentalidad. No nos vamos a esconder. Queremos creer, no tenemos más ocasiones. Hay que jugar y ganar", advirtió el inglés sin andarse con rodeos.

El Real Madrid tendrá que cubrir la baja de Tchouameni, amonestado en el Bernabéu. Y todo apunta a que Arbeloa hará lo previsible, lo que haría Florentino, colocando a Bellingham en lugar del pivote francés. En el medio formará con Valverde , Thiago, Bellingham y Arda, aunque el técnico ha barajado la opción de colocar a Brahim por el turco. Delante estarán Vinícius y Mbappé, una pareja disonante en la que destaca un dato por encima de todo: Kylian aún no le ha dado una sola asistencia al brasileño esta temporada. Dos jugadores que han desarrollado química entre ellos fuera del campo, pero que en el césped no terminan de casar. En defensa Militao y Rudiger se alinearán con Trent y Mendy, y a su espalda, Lunin.

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El Bayer no se fía

En el Bayern no terminan de fiarse del triunfo en el Bernabéu y esperan a un Real Madrid herido. "Tengamos cuidado, que ya hemos visto al Real Madrid en el pasado...", advertía el veterano Manuel Neuer, el mejor del partido en la ida. «Si tienen un buen día, pueden ganar a cualquiera, aunque como profesionales, pensamos en el hoy no en el pasado», añadió el meta. Su entrenador, Vicent Kompany, tampoco se fía de los blancos: «La situación actual del Madrid no refleja su capacidad». Una situación límite. Como advertía Bellingham, un todo o nada. n