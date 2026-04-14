La técnica regenerativa que usan Rafa Nadal o Lamine Yamal comienza a aplicarse para recuperar la voz

Con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril, especialistas en otorrinolaringología señalan como la medicina regenerativa está empezando a abrir nuevas vías terapéuticas en el tratamiento de determinadas patologías de la voz y destacan "el creciente interés clínico" del plasma rico en plaquetas (PRP) como herramienta para favorecer la regeneración de las cuerdas vocales cuando estas han sufrido lesiones o cicatrices que alteran su capacidad vibratoria.

Este procedimiento, basado en la utilización de componentes obtenidos de la propia sangre del paciente, se ha popularizado en los últimos años en el ámbito de la medicina deportiva por su capacidad para acelerar los procesos de reparación tisular en lesiones musculares o tendinosas, explica la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

De hecho, indica la sociedad, su uso ha sido "ampliamente conocido" en la recuperación de deportistas de alto nivel como el tenista Rafa Nadal o el futbolista Lamine Yamal. En el campo de la otorrinolaringología, esta estrategia terapéutica se está incorporando "progresivamente" como opción para mejorar la calidad del tejido vocal en determinadas lesiones que afectan a la estructura de las cuerdas vocales.

Regeneración del tejido

Según explica el doctor Juan Carlos Casado, presidente de la Comisión de Laringología de la SEORL-CCC, el objetivo de esta técnica consiste en infiltrar factores de crecimiento derivados de las plaquetas del propio paciente en la cuerda vocal, con el fin de estimular los procesos naturales de regeneración del tejido.

"Las cuerdas vocales tienen una estructura muy compleja, formada por diferentes capas de mucosa y tejido muscular, cuya integridad es fundamental para que la vibración sea adecuada. Cuando aparece una cicatriz en esta zona, recuperar esa arquitectura original es muy difícil, por lo que las terapias regenerativas como el PRP representan una línea de trabajo muy prometedora", señala.

Las vibraciones

La relevancia de estos avances se entiende mejor si se tiene en cuenta "la complejidad funcional" de la laringe, el órgano responsable de la producción de la voz, abunda. Las cuerdas vocales funcionan como una estructura vibratoria extremadamente precisa que, al ponerse en movimiento con el paso del aire durante la respiración, permite generar los distintos sonidos que conforman la voz humana.

En condiciones normales, estas estructuras vibran aproximadamente 120 veces por segundo en el hombre, alrededor de 170 veces por segundo en la mujer y hasta 250 veces por segundo en los niños, "lo que refleja el elevado grado de coordinación biomecánica que requiere la fonación", indican los expertos. Cualquier alteración en la superficie o en la elasticidad de las cuerdas vocales puede modificar este patrón vibratorio y provocar trastornos de la voz que afectan tanto a la calidad como a la intensidad del sonido.

Ronquera persistente

Entre los síntomas que pueden alertar de la presencia de una patología de la voz, los especialistas señalan la disfonía o ronquera persistente como más relevante. Recuerdan que cualquier alteración de la voz que se prolongue más de 15 días debe ser evaluada por un especialista en otorrinolaringología. En el caso de las personas fumadoras, este periodo de alerta se reduce incluso a 10 días, debido al mayor riesgo de desarrollar lesiones en la laringe.

Además de la disfonía, otros síntomas que pueden indicar la presencia de una patología laríngea incluyen la sensación de cuerpo extraño en la garganta, dificultades respiratorias o la aparición de un bulto en el cuello. La valoración precoz por parte del especialista permite realizar un diagnóstico temprano y aplicar tratamientos menos invasivos que favorezcan la conservación de la función vocal.

En la práctica clínica diaria, la patologías más frecuentes, son los nódulos vocales y los pólipos, lesiones benignas que suelen aparecer como consecuencia del uso excesivo o inadecuado de la voz

En la práctica clínica diaria, las patologías más frecuentes, son los nódulos vocales y los pólipos, lesiones benignas que suelen aparecer como consecuencia del uso excesivo o inadecuado de la voz. Este tipo de alteraciones se observa con especial frecuencia en personas cuya actividad profesional exige una utilización intensiva de la voz, como docentes, cantantes, actores o profesionales de la comunicación, apunta la sociedad.

El tabaco

Finalmente, se reseña que el consumo de tabaco se asocia a diferentes alteraciones inflamatorias y estructurales de las cuerdas vocales, como el edema de Reinke, y constituye además el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de laringe, una enfermedad que, aunque menos frecuente que en décadas anteriores, sigue teniendo un impacto significativo en la función vocal cuando se detecta en fases avanzadas.

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Uno de los principales desafíos, concluyen los especialistas, es lograr un diagnóstico precoz del cáncer de laringe, ya que detectar la enfermedad en fases iniciales permite aplicar tratamientos más conservadores que preserven en mayor medida la función vocal. En estadios iniciales, es posible realizar intervenciones más limitadas que la laringectomía -una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación completa de la laringe y que implica la pérdida de la voz natural del paciente- que afectan únicamente a una cuerda vocal, lo que permite preservar en parte la capacidad fonatoria.