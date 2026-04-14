El Real Priego Fundación Kutxabank brilla en la Gala de la FPDA junto a María Pérez y el Unicaja

La 25ª Gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía volvió a reunir en Vélez-Málaga a buena parte de los grandes nombres del deporte andaluz. El Teatro Lope de Vega acogió una cita cargada de reconocimiento y prestigio en la que el deporte cordobés tuvo un protagonismo destacado gracias a la presencia del Real Priego Fundación Kutxabank entre los galardonados.

El club prieguense fue distinguido en el apartado de gestas deportivas después de firmar una temporada sobresaliente en la que logró levantar dos de los títulos más importantes del tenis de mesa nacional: la Superdivisión masculina y la Copa del Rey. Un doblete de enorme valor que volvió a confirmar al conjunto cordobés como una de las grandes referencias de este deporte tanto en Andalucía como en el resto del país.

Una gala para celebrar los éxitos del deporte andaluz

La gala, celebrada en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga, sirvió una vez más para poner en valor los éxitos más relevantes del deporte andaluz durante el último año. En ese contexto, el reconocimiento al Real Priego Fundación Kutxabank refuerza el peso del club en el panorama autonómico y premia una trayectoria de excelencia sostenida en el tiempo.

El Real Club Priego Fundación Kutxabank, tras ganar la Liga y la Copa de tenis de mesa. / CÓRDOBA

María Pérez y el Unicaja Málaga, entre los premiados

Entre los grandes nombres propios de la noche destacó también María Pérez, que recibió la distinción de Andaluza de Oro, consolidando así su condición de uno de los grandes referentes del atletismo español. Por su parte, el premio al Equipo Líder fue para el Unicaja de baloncesto, después de una campaña histórica en la que conquistó la Champions League, la Copa Intercontinental y la Copa del Rey.

La presencia del Real Priego Fundación Kutxabank entre los premiados volvió a situar al deporte cordobés en primera línea dentro del escaparate andaluz, en una gala que sirvió para reconocer el esfuerzo, la constancia y el éxito de clubes y deportistas que siguen engrandeciendo el nombre de Andalucía en el ámbito nacional e internacional.