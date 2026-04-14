Manuel Muñoz, director del Rally Sierra Morena: “Hay que seguir creciendo y no ponernos techo”

-¿Cómo van los últimos preparativos previos del Rally Andalucía Sierra Morena?

-Ya estamos en las oficinas del Nuevo Arcángel, con equipos de toda Europa llegando para entrenar en los días previos a la competición.

-Hemos visto que este año va a destacar por la presencia masiva de equipos extranjeros. ¿Era el objetivo?

-Era lo que queríamos, cambiar esa imagen de la edición de 1990, cuando formó parte del Europeo pero no vino casi ningún piloto extranjero. Vamos a tener un 80 por ciento de participación no española. Creo que va a ser el primer rally de España con un porcentaje tan alto de extranjeros.

-La organización ha cuidado también la presencia cordobesa creando un trofeo específico para pilotos del Automóvil Club de Córdoba. ¿Qué pilotos vamos a ver?

-Para participar en el actual Sierra Morena hay que tener un coche con homologación FIA, lo que tienen poquitos coches en nuestra región. Queremos que los pilotos locales sigan disfrutando de su rally, por eso hemos montado este trofeo, que tiene una participación pequeñita, solo diez vehículos, pero son de equipos de Córdoba, que todos los años han estado en su rally, y queremos que sigan estando.

"Queremos que los pilotos locales sigan disfrutando de su rally"

-Háblenos sobre algunos de los pilotos conocidos que vamos a ver.

-El Campeonato de Europa es una cita a la que llegan estrellas del Mundial que no han podido llegar a un gran nivel en el Mundial y pasan al Europeo. Uno de ellos es el finlandés Teemu Suninen, que el año pasado era piloto oficial de Hyundai en el Mundial. También tendremos estrellas emergentes como Calle Carlsberg, que el año pasado quedó segundo en la clasificación júnior de Córdoba y al final fue campeón de Europa júnior. Tristan Charpentrier, que el año pasado ganó la Copa Fiesta y este año lo tendremos con un vehículo de máxima categoría. Por último, dos campeones de Europa, el del año pasado, el polaco Miko Marczyk, y el italiano Giandoménico Basso, que fue campeón en el 2006 y el 2009.

Manuel Muñoz, en los días previos al Rally Sierra Morena. / A.J. González

-Háblenos de los pilotos cordobeses.

-Hay tres cordobeses que están dentro de la lista de inscritos del Europeo porque tienen vehículos homologados por la FIA, que son Javier Vázquez, que es campeón de la Copa Diputación, Bernardo Córdoba y Juan Meléndez. Dentro del trofeo del Automóvil Club de Córdoba vamos a tener a Francisco Mata y a Antonio Madueño, que son pilotos bastante rápidos de la tierra.

-Ya es el segundo año en el Europeo. ¿Qué cambios han hecho para adaptarse a las exigencias de la FIA?

-Vamos a montar en Las Tendillas una foto de familia con todos los pilotos del campeonato. Posteriormente habrá una firma de autógrafos. También se celebrará en Las Tendillas la ceremonia oficial. El tramo urbano hemos buscado que sea más dinámico, más rápido y más espectacular. Los coches van a saltar en medio de la Avenida de Vallellano, va a quedar espectacular, van a empezar en un punto de la avenida y van a acabar en otro.

"Los coches van a saltar en medio de la Avenida de Vallellano"

-Este año, sin embargo, van a quedarse los aficionados sin el tramo de Trassierra y Las Ermitas.

-Sí, el tramo de Las Ermitas, ya el año pasado tuvimos bastantes condicionantes medioambientales por la presencia del lince en esa zona. Alguna otra prueba de Córdoba ha tenido que cambiar también su ubicación, como es el Rallycrono Ciudad de Córdoba. Gracias a Dios, para un Campeonato de Europa, la amplitud geográfica con la que puedes trabajar es muy grande, así que nos hemos derivado a otras zonas de la provincia, como Villanueva de Córdoba y Espiel, que han entrado nuevos en esta edición.

-Este año han entrado varios pueblos más en el recorrido. Háblenos sobre ellos.

-Independientemente de Córdoba capital, que como no podría ser de otra manera, es el núcleo donde se mueve el rally, hemos apostado también por la provincia. El año pasado teníamos ya seis municipios, Montoro, Obejo, Villaharta, Villaviciosa, Pozoblanco y Villanueva del Rey. Este año hemos incorporado a Villanueva de Córdoba y Espiel. Todos los pueblos están deseando tener un tramo del Sierra Morena, porque están viendo que al salir en directo en televisión, el retorno para ellos es importante.

"Todos los pueblos están deseando tener un tramo del Rally Sierra Morena"

-La seguridad es hoy en día un factor clave. ¿Qué le diría los aficionados?

-Al aficionado, básicamente, que respete las órdenes de señalización que habrá en la sierra, que respeten a los comisarios, a las fuerzas de orden público, y sobre todo, que estén a una separación mínima de 20 metros de la carretera. También que no estén nunca detrás de los guardarraíles. Ya el año pasado se estrenó en Córdoba a nivel mundial el sistema de cámaras inteligentes que van metidas dentro de los coches de competición, que detectan si hay personas que no cumplen con la normativa. Como aquella apuesta resultó un éxito, volveremos a tenerlo en Córdoba. Lo que haremos es seguir trabajando para que el público respete esas medidas. A nivel medioambiental, como no puede ser de otra manera, que respeten la sierra, que es el entorno natural más maravilloso que tenemos en nuestra tierra. Recuerdo también que los tramos van a quedar cortados dos horas antes de inicio cada uno y no se abrirán hasta que termine la segunda pasada. No se puede andar por la carretera desde una hora antes del paso del primer participante. El recorrido de este año lo hemos diseñado para que todos los tramos, excepto el de Obejo, tengan accesos intermedios que permitan salir e irte del recorrido en el momento que quieras. Los tramos de Obejo, Villanueva de Córdoba, Villaviciosa, Villanueva del Rey y Espiel discurren por dentro del pueblo, con lo cual es espectacular y cómodo, porque tienes todos los servicios de hostelería y alimentación allí mismo.

Manuel Muñoz, en la sede del rally cordobés. / A.J. González

-¿Cuáles cifras de impacto económico que manejan?

-La UCO calculó el año pasado un impacto de 22,5 millones de euros. Desde las instituciones nos han mostrado que no hay ahora mismo ningún evento deportivo en Córdoba que genere tal impacto. Hace poco salió el de la Media Maratón de Córdoba que era de 8. Hay que seguir creciendo y no ponernos techo.

-Una de las novedades es el regreso de Lancia. ¿Qué le va a aportar al rally?

-Los italianos son para eso muy, digámoslo así, que se quieren ellos mismos. La marca Lancia no tiene nada que ver con la que había en los años 80. Ahora mismo es una marca dentro del grupo Stellantis y lo que es el chasis del vehículo lo ha heredado de lo que traía el equipo Citröen en los años anteriores. Pese a ello, todo lo que es la marca, sus pilotos, vienen pilotos italianos y finlandeses con los Lancia, va a sumar.

"Se va a montar un plan extraordinario de tráfico para el día del partido de fútbol"

-El rally va a coincidir el sábado con el partido de la selección femenina de fútbol. ¿Cómo está trabajando la organización para que todo transcurra con normalidad?

-La verdad es que se está trabajando muy duro con el Ayuntamiento de Córdoba y la Policía Local, porque se va a montar un plan extraordinario de tráfico para el día del partido de fútbol. Lo que es la salida de los aficionados tras el partido no nos va a afectar, porque los coches estarán entonces en la sierra. Sí nos afectará la llegada de los aficionados antes del partido, porque a las dos y media de la tarde saldrá el primer vehículo participante de la zona de asistencia para irse a la sierra y el partido es a las cuatro, por lo que entonces sí van a coincidir los aficionados con los vehículos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible por todas las partes y que no haya ninguna afección, sobre todo los equipos, que no tengan ningún retraso por el tráfico, que es lo que a nosotros nos preocupa más.